Marchan contra la militarización del Metro y por las víctimas del choque en la Línea 3

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya me voy papá”, le dijo Yaretzi Adriana Hernández Fragoso a su padre la mañana del sábado 7 de enero, le dio un beso y salió rumbo a la Universidad; 13 días después, César Hernández exigió que haya responsables y se haga justicia por la muerte de la joven de 19 años, ocurrida por el choque de trenes en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que también dejó 106 personas lesionadas.

La tarde de este viernes, más de 300 personas –según cifras de la Secretaría de Gobierno– marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir justicia por la muerte de Yaretzi, rechazar la presencia de la Guardia Nacional en el Metro y demandar que haya un sistema de transporte seguro para los 4 millones de pasajeros que diario usan servicio.

Tras marchar en silencio, acompañados de girasoles, la flor favorita de la estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM de 19 años, y vistiendo playeras con su rostro estampado, en lo que fue la “Caminata en memoria de Yarezti”, su padre recordó:

“Esa mañana me dio un beso y me dijo ‘ya me voy papá’. Le dije ‘hija te amo, ve con cuidado’. No sabía que era la última vez que me iba a abrazar. Y, de verdad, es un recuerdo tan lleno de nostalgia”.

#Fotogalería | Cientos de personas marcharon hasta el Zócalo para recordar a Yaretzi, la joven fallecida en el choque en la Línea 3 del Metro, y para exigir la salida de la Guardia Nacional de sus instalaciones. Video: Benjamín Flores https://t.co/Qtqi7FdubJ pic.twitter.com/eaYiO2acrh — Proceso (@proceso) January 21, 2023

Frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agregó:

“Detrás de esto existe una responsabilidad, hay una responsabilidad y hay un llamado de justicia desde nosotros y de nuestra familia, desde la sociedad en su totalidad”.

Sin mencionar nombres de funcionarios, con voz calmada, añadió: “No quiero hacer un pronunciamiento violento de descalificación, de agresión, porque eso no me da justicia. A mí lo que me da justicia es la responsabilidad que se adquiera ante este evento tan lamentable”.

Hernández dijo que su voz es también la de Yaretzi, a quien describió como “una hija tan hermosa, plena, sana; y no lo digo como su padre solamente, quienes nos acompañan la conocieron y ellos podrán dar testimonio del ser humano que perdió nuestra sociedad”.

Amigos de la joven llevaron carteles que decían: “No son accidentes, es el Estado”, “No olvidaremos a la artista que el Estado nos arrebató”,

Entre los familiares y amigos de Yaretzi, caminó el abogado Cristopher Estupiñán, representante de víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Metro ocurrida el 3 de mayo de 2021 y de las que resultaron afectadas en el choque de la Línea 3.

Acusó que las autoridades han diagnosticado a víctimas del accidente del sábado 7 con lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, cuando hay quienes, a la fecha, aún andan en silla de ruedas, como la joven Aranza, quien así acudió a la marcha. Ello implicaría, dijo, que no hay delito qué perseguir.

También advirtió que el proceso legal apenas inicia, pues esta exigencia de determinar responsabilidades, además de que se prevé la presentación de denuncias por violación de derechos humanos. Y criticó a las autoridades por querer encubrir el hecho con apoyos y pagos de seguros; por ello, demandó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX hacer un trabajo autónomo, identificar a los responsables y garantizar la no repetición.

“La militarización no es la solución”

Un segundo contingente que marchó esta tarde obedeció a la convocatoria en redes sociales #MovilidadSinMiedo. Algunos participantes portaban letreros en los que se leían frases como: “Seguridad en el andén! ¡El Metro no es cuartel!”

Uno de los grupos participantes fue el de la organización Amnistía Internacional, que se concentró en la estación del Metro Insurgentes y partió con el grito “¡la militarización no es la solución!” y “¡señor, señora, no sea indiferente, nos reprimen militares en la cara de la gente!”.

Una de sus integrantes acusó que los elementos de la Guardia Nacional no están preparados para atender actividades de seguridad pública. Los participantes distribuyeron volantes como si fueran boletos del metro gigantes donde repetían la consigna y rechazaban la presencia de la Guardia Nacional en el Metro.

El colectivo “Movilización sin miedo” exigió al gobierno de la aspirante presidencial garantizar un transporte seguro para los capitalinos.

Los elementos de las fuerzas federales entraron a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro el jueves 12, luego de que esa mañana, desde Palacio Nacional, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció la existencia de incidentes “atípicos” o “fuera de lo normal” que interrumpieron el servicio en varias ocasiones luego del choque de trenes en la Línea 3.

Encapuchados, daños materiales

En el segundo contingente se integraron unas 15 personas que, encapuchadas y vestidas de negro, portando martillos, palos, bates y herramientas como llaves, rompieron ventanas y puertas de vidrio de edificios, comercios y mobiliario urbano.

También realizaron pintas contra la presencia de la Guardia Nacional en el Metro. En un punto del recorrido, fueron encapsulados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes les retiraron los objetos con los que hacían los destrozos.

Integrantes de la organización civil Marabunta evitaron la confrontación con la policía y resguardaron a las personas agresores. No obstante, a su llegada al Zócalo intentaron seguir con los destrozos frente a las vallas metálicas colocadas para proteger la fachada de Palacio Nacional.

Al final de la manifestación, el secretario de Gobierno, Martí Batres, afirmó que “hubo incidentes menores y saldo blanco”.