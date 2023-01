El MP ya tomó declaración a María Ángela; Fiscalía descarta que opere banda en Indios Verdes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas ya tomó la declaración ministerial de María Ángela Olguín Bustamante para establecer cómo ocurrieron los hechos después de que fue llevada a la fuerza del paradero de Indios Verdes el 19 de enero, informó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.

Agregó que a la adolescente de 16 años se le han realizado evaluaciones médicas y psicológicas con perspectiva de género, para verificar su condición y determinar si fue víctima de algún delito. Además, células multidisciplinarias de la Dirección General de Atención a Víctimas han prestado apoyo emocional, social y de logística a su familia.

En un videomensaje en el que no se aceptaron preguntas de la prensa, Lara López confirmó lo que adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, horas antes, en el sentido de que el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso similar al de la desaparición de María Ángela en esa zona y que no hay registro de ilícitos relacionados con la ausencia de niñas, mujeres o adolescentes en inmediaciones del lugar o sus alrededores.

Por ello, pidió a la ciudadanía que “no preste atención a rumores difundidos sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi”.

El vocero de la FGJ local dijo que para continuar con la investigación del caso, personal de la institución acudió al lugar donde la adolescente fue ubicada el sábado 21, en el municipio de Nezahualcóyotl, y se realizan diversos análisis de gabinete y campo, así como de video cámaras, para ahondar en lo que declaró la joven.

Agregó que desde el 19 de enero, cuando fue reportada su ausencia tras ser vista por última vez en inmediaciones del paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el representante social de dicha Fiscalía activó los protocolos de búsqueda, con la respectiva emisión del foto volante.

Además, el Ministerio Público ordenó realizar un rastreo interinstitucional, así como trabajar en la geolocalización del teléfono celular que portaba la menor, además de una “exhaustiva” revisión de sus redes sociales, para dar conocer su desplazamiento.

Lara López dijo que la Fiscalía local sigue con la integración “de todos los indicios recabados por y durante su ausencia” y ”a la brevedad” informará “con toda oportunidad los avances de dicha investigación, con el debido sigilo a efecto de no revictimizarla”.

La FGJ local expresó su “más amplio respeto a la adolescente y a su familia, con quienes hemos trabajado muy de cerca una vez que la menor de edad fue localizada el pasado sábado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el estado de México”.

De acuerdo con los primeros reportes, el jueves 19, la joven esperaba a su madre afuera de los baños del Cetram Indios Verdes, cuando, al menos, una persona se la llevó a la fuerza sin que los comerciantes y las personas alrededor la ayudaran.

En las siguientes horas, su madre, familiares y amigos bloquearon la salida a la carretera México-Pachuca en demanda de la aparición con vida de la joven. La noche del sábado 21, la FGJCDMX informó que fue localizada con vida.

Reportes periodísticos indican que la adolescente fue localizada por habitantes de Nezahualcóyotl, quienes pidieron ayuda a policías municipales para su rescate. Presuntamente estaba desnuda, con pies y manos atados y con golpes de violencia, solo cubierta con una bolsa negra de plástico.