¿A quién le vamos a partir la madre? ¡A Claudia!: Sandra Cuevas ante hallazgo de propaganda anti Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunció la presunta privación ilegal de la libertad de ella y de trabajadores de su administración, así como la realización de una diligencia sin notificación por parte de la Contraloría General del gobierno de la Ciudad de México, cuyo titular, Juan José Serrano, halló propaganda “de odio” contra la mandataria local, Claudia Sheinbaum, en oficinas de la alcaldía.

En declaraciones afuera de las oficinas la noche de este jueves, la aliancista aseguró que los volantes hallados en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social de la alcaldía “son flyers que volanteamos todos los días” y, alentando a trabajadores de su gobierno, gritó:

-¿A quién le tenemos miedo?

-¡A Nadie!

-¿A quién le vamos a partir la madre?

-¡A Claudia!

La Alcaldesa de #Cuauhtémoc, @SandraCuevas_,denunció el secuestro de su persona, de trabajadores sindicalizados y de estructura de la demarcación sin haber recibido notificación alguna por parte de la contraloría del @GobCDMX — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) January 27, 2023

No obstante, frente a la prensa, cuando el contralor mostró a las cámaras uno de los flyers encontrados con los mensajes contra Sheinbaum, de inmediato Cuevas acusó: “¡Esos los trajeron ustedes!”.

Sandra Cuevas relató que al terminar su jornada laboral recibió mensajes de personal de la Dirección de Desarrollo Social: “Nos cayó la titular de Contraloría, aquí está… están tomando fotos a los flyers, no nos dejan salir, ni nos dejan ocupar los celulares”, según leyó en su teléfono.

Acusó que el fiscal que entró, a quien identificó como “hermano de Ernestina Godoy” junto con “la contralora, encerraron a toda mi gente y los tienen detenidos. No lo pueden hacer, no tienen ninguna notificación, jurídicamente están cometiendo un delito”.

La prensa le preguntó si sabía de qué eran los paquetes que las autoridades estaban asegurando y contestó: “Esos paquetes son los flyers que volanteamos todos los días”.

Luego, alegó que, independientemente del contenido de lo asegurado, “no hay nada, absolutamente nada, que justifique la privación ilegal de la libertad”.

Cuevas Nieves acusó también que el gobierno de Sheinbaum Pardo “desplegó un operativo de granaderos en mis oficinas, sin ninguna notificación”. Luego, con voz enardecida, se dirigió a su gente:

“No vamos a parar el trabajo… Si esas oficinas se las quieren comer, ¡que se las coman, porque yo me voy a comer la Ciudad de México! Nos vamos a trabajar, ya saben que a nosotros no nos tiembla nada ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¡Nadie! ¿A qué venimos? ¡A trabajar! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A Claudia!”.

La alcaldesa de la oposición calificó de “cobarde” al contralor general Juan José Serrano: “En el momento en que yo le pregunto al contralor qué está haciendo aquí, no me sabe responder, se va corriendo como el cobarde que es, y el fiscal se escondió”.

“¡Por las malas es peor!”

-¿Es un ataque directo de Claudia Sheinbaum?, le preguntó la prensa.

-Por supuesto, es un ataque directo porque soy la única alcaldesa que le da problemas y que no se calla y que evidencia toda su corrupción y si creen que así me van a amedrentar, ¡por las malas es peor!

Al ser cuestionada de nuevo sobre el contenido de los volantes asegurados, añadió: “Esos volantes no existen. Ese volante nomás lo traía el contralor. Y, ultimadamente, ultimadamente, aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad!”.

En los volantes impresos con fondo negro y una fotografía de la aspirante presidencial en el centro, se mencionan los dos más recientes accidentes en el Metro –del 3 de mayo de 2021 y del 7 de enero del 2023, así como las víctimas mortales y lesionados-, la tragedia en el Colegio Rébsamen y los feminicidios en la capital. Volantes asegurados. Foto: Contraloría

Al final, Sandra Cuevas acusó que “los granaderos” tampoco la dejaban salir de “su edificio delegacional” y añadió: “la denuncia la vamos a ampliar y en este momento acuso a Claudia Sheinbaum Pardo por no dejarme salir, por una privación ilegal de la libertad, porque es la que me están mandando a los granaderos para que no me dejen salir de mi edificio delegacional”.