“La UNAM tiene que resolverlo”: Sheinbaum sobre presunto plagio de tesis de la ministra Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció porque sea la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien resuelva el tema del presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Ya que determinen las autoridades, no me corresponde a mí, le corresponde a la UNAM principalmente, determinar el caso de la ministra Yasmín; es a ellos a quien les corresponde y ahí tiene que definirse, nosotros no tenemos elementos, no somos los que debemos de pronunciarnos”, dijo.

Cuestionada sobre la polémica que lleva alrededor de un mes, en el que se ha cuestionado la ética de la ministra que pretendía presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aspirante presidencial agregó:

“Lo cierto es, y lo he dicho en muchas ocasiones, para nosotros, evidentemente nos da gusto cuando una mujer llega a un puesto donde no había habido mujeres, eso ayuda a la democracia en el país. Pero también para nosotros, hay proyectos”.

La prensa preguntó a Sheinbaum Pardo si coincidía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la posición del rector de la UNAM, Enrique Graue, es “puro choro mareador”, a lo que contestó:

“Quieren confrontarme ahí, con uno, con otro. Ya opiné… La UNAM tiene que resolverlo, la UNAM tiene que resolverlo”.