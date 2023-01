Sheinbaum denuncia "guerra sucia" del PAN e ignora a Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó la existencia de una “guerra sucia” en su contra por la propaganda que ayer en la noche fue hallada en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc y señaló directamente al PAN y al “conservadurismo” de atacarla porque ella y Morena “van arriba” en las encuestas en la Ciudad de México y en el país.

La mandataria local ignoró los insultos que le hizo la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas –en el sentido de que “le va a partir la madre”-, y aclaró que esos ataques “la hacen más fuerte”.

Luego de hacer un recorrido por una obra vial en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina fijó su postura sobre el hallazgo de 13 paquetes con miles de volantes impresos con propaganda en su contra en oficinas de la Dirección de Desarrollo Social de la alcaldía que gobierna Cuevas Nieves.

“Es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. Lo que demuestra es que el PAN destruye, no construye”.

La aspirante presidencial explicó la existencia de dicha “guerra sucia” al decir que “están muy preocupados porque cada vez pierden más en la ciudad y la verdad, porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Lo que buscan es atacar, esa es su manera de hacer política”.

Negada a hablar de posibles sanciones administrativas o delitos contra la alcaldesa aliancista, aseguró que la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) son las autoridades quienes deben hacer la investigación y determinar lo que corresponda.

Sheinbaum Pardo envió un mensaje a los habitantes de la CDMX: “Que nosotros construimos, que la jefa de gobierno está dedicada a gobernar la ciudad, a construir puentes, a construir parques, a construir una mejor ciudad. Y las campañas sucias lo que hacen es destruir”

Mientras la funcionaria hablaba, se escucharon gritos de apoyo y hasta un “¡Te amooo!”, pero también la expresión de automovilistas que, con el claxon o a chiflidos le manifestaban su rechazo.

“No es asunto con Cuevas”

Por enésima vez, la mandataria local evadió los puntapiés que le ha lanzado la alcaldesa Sandra Cuevas, quien ayer la acusó directamente de privar de la libertad a trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc y a ella misma durante la diligencia hecha en las oficinas de Desarrollo Social del edificio donde despacha desde octubre del 2021.

La prensa le recordó que la aliancista aseguró frente a trabajadores que le va a “partir su madre” a Sheinbaum; pero ésta lo dejó pasar:

“No es un asunto con la alcaldesa. Eso para mí no es importante… No voy a entrar en debate con ella. Lo que yo señalo es lo que significa que haya una guerra sucia en los escritorios, porque era bastante propaganda, de una oficina pública... Hay que ver los hechos, por eso digo que es una campaña orquestada para dañar un proyecto. Y es la oposición, el PAN principalmente”

Pidió a la prensa no minimizar el hecho: “No es un asunto con esta persona (Cuevas), más allá de lo que ella diga; es un asunto que va mucho más allá y tiene sentido político, no es un asunto menor, es político y jurídico”.

Sheinbaum Pardo reconoció que ya tenía conocimiento de la difusión de esos panfletos, no solo en la Cuauhtémoc sino en otras demarcaciones gobernadas por la oposición:

“Esos volantes ya habían salido en la ciudad, no es que se encontraron ayer, ya había habido esos volantes repartidos en la ciudad en semanas alcaldías, en distintas alcaldías no solamente en la alcaldía Cuauhtémoc; a mí ya me habían mandado fotografías de estos volantes que se tiraron por toda la ciudad”.

–¿Qué le hacen estas campañas? –le preguntó la prensa.

–Me hacen más fuerte obviamente. Imagínense, hemos pasado tantas adversidades en nuestro movimiento que ni modo que estas cosas nos van a vencer. Al contrario quiere decir que vamos bien.