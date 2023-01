Sheinbaum descarta reforzar la seguridad en CDMX ante traslado de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó la necesidad de reforzar la seguridad en la Ciudad de México tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y su traslado a la capital por parte de las fuerzas federales; llamó a los capitalinos a guardar la calma pues “no hay nada de que preocuparse en este momento”.

En conferencia, la prensa le preguntó si habría reforzamiento de la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en otras instalaciones, luego de los hechos violentos en Culiacán y otras ciudades sinaloenses por la detención del cabecilla del Cártel de Sinaloa, a lo que respondió:

No nos han comentado que haya ninguna necesidad… (hay que) estar atentos a lo que está pasando y si las autoridades federales nos dicen algo, pues, por supuesto estaremos ahí atentos”.

Luego, la aspirante presidencial pidió a los capitalinos “alejarse de las noticias falsas” y reiteró el mensaje:

“A la población de la Ciudad de México, que no hay problema, que guarden la calma, que no hay, que en caso de haber algún tema, por supuesto se los diríamos, pero no hay nada de que preocuparse en este momento”.

Sheinbaum Pardo subrayó que todo lo relacionado con la detención de Ovidio Guzmán “es un asunto del gobierno de México, ellos lo están llevando, el gabinete de seguridad, se informó que se venia trabajando esto en la conferencia de prensa y nosotros, atentos a lo que se requiere”

De paso, envió su “solidaridad, apoyo, todo, a los habitantes de Sinaloa porque, ayer (sic) lo decía en la colonia Buenos Aires, guardadas las proporciones, porque se estigmatiza luego a los lugares, a los habitantes de un estado, de una colonia y son gente trabajadora. Otra cosa pues es ya los términos o los asuntos delictivos, pero no tiene por qué estigmatizarse a una población de hombres y mujeres trabajadores. Entonces y ahorita están viviendo momentos difíciles, toda nuestra solidaridad y apoyo que requieran”.

¿Y los detenidos de Topilejo?

El 12 de julio de 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo en una casa de seguridad ubicada en el pueblo de Topilejo, alcaldía Tlalpan, donde fueron detenidas 14 personas, de las cuales 10 dijeron ser de Sinaloa. Tenían en su poder armamento de alto calibre, entre ellos, una Barret calibre 50.

Días después, se supo que pertenecían al grupo liderado por Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, que se dedicaban a la venta de droga y la delincuencia organizada.

En la conferencia, la prensa le recordó a Sheinbaum Pardo ese hecho y, sin dejar terminar la pregunta, afirmó:

“Sí, pero en este momento no tenemos nada de qué alarmarnos, si hubiera alguna cosa, por supuesto lo informaremos a la población, pero no hay nada”.

-En aquel momento hubo detenidos, ¿hay algún avance en la investigación?, se le preguntó

-Sí, están detenidos todos, contestó tajante.

Y reiteró a los habitantes de la CDMX: “no hay ningún problema, todo está en calma y los Reyes Magos pueden llegar con toda tranquilidad”.