Sandra Cuevas: me encargaré de que "La Polar" no vuelva a abrir sus puertas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, publicó un video frente al restaurante bar “La Polar” en el que advirtió que se encargará “jurídicamente de que ese establecimiento no vuelva a operar, luego de que el domingo un cliente muriera por una golpiza que le dio personal de la cantina.

Cuevas, quien llegó a la alcaldía por la coalición PAN-PRI-PRD, aseguró que se puso en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante ubicado en la colonia San Rafael.

En su video publicado en Twitter, Sandra Cuevas advirtió a empresarios y restauranteros que su gobierno no tolerará “acciones atroces”.

“Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, aseveró la alcaldesa en su video.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el momento solo ha detenido a una persona por los hechos ocurridos el domingo.