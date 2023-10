Vinculan a proceso a los presuntos feminicidas de Karen Itzel, hallada muerta en Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a Martha Beatriz “N” y José Luis “N”, por el delito de feminicidio, en calidad de coautores, de la joven de 26 años, Karen Itzel Rodríguez Barrales, hallada sin vida el 31 de mayo de 2022 en un paraje de la colonia ampliación Santa Catarina, en la alcaldía Tláhuac.

Durante la continuación de la audiencia realizada en las salas orales del Poder Judicial local, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Por lo anterior, José Luis “N” permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y Martha Beatriz “N” en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La decisión del juez fue celebrada por Nadia Barrales, madre de Karen Itzel, quien refirió a medios de comunicación que las intervenciones telefónicas de los señalados y la declaración de su nieto fueron fundamentales para la vinculación a proceso de los presuntos feminicidas:

“Ya mi nieto sabe que están en la cárcel y me dice que no estarían ahí si no le hubieran hecho daño a su mamá”, dijo.

Agregó que el presunto autor material del feminicidio es José “N”, hijo de los señalados y exesposo de la víctima, pero aseguró que los suegros también participaron en el feminicidio: “También la golpearon”, acusó.

Según el diario El Universal, Martha Beatriz “N” alegó ser inocente y argumentó que se trata de una “trama de la familia de Karen Itzel” para dañarlos, por lo que dijo al juez: “Que Dios los perdone”.

Karen Itzel salió de su casa en Tláhuac

Según la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, la joven Karen Itzel Rodríguez Barrales fue reportada como desaparecida el 19 de mayo de 2022, cuando salió de su domicilio en la alcaldía Tláhuac.

Iba a entregar su tesis en su casa de estudios, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En su videomensaje sobre el avance en la Alerta por Violencia contra las Mujeres, relató que, luego de que encontraron el cuerpo de la víctima, las investigaciones de la Fiscalía capitalina determinaron que su exesposo José “N” presuntamente participó en el feminicidio. Entonces obtuvieron una orden de aprehensión en su contra, misma que fue ejecutada ese mismo mes. Desde entonces, el presunto autor material del feminicidio está recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La fiscal especificó que la ubicación de José Luis “N” y Martha Beatriz “N” fue establecida por trabajos de inteligencia que identificaron que ambos mantenían presencia en el municipio de Chalco, Estado de México, y en la alcaldía Tláhuac, respectivamente.

Así, el pasado 4 de agosto, agentes de la Policía de Investigación localizaron a José Luis “N” en la Unidad Habitacional Los Héroes Chalco y a Martha Beatriz “N” en las inmediaciones del Centro Comunitario Selene.

También se supo que ésta última ya había sido aprehendida e incluso vinculada a proceso el pasado 2 de julio de 2022 por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en contra de su nuera. Sin embargo, fue liberada en enero de este año tras obtener un amparo.

Sobre dicha liberación, Nadia Barrales declaró a La Jornada que se trató de una “aberración, de un acto de injusticia, porque se ha demostrado, con pruebas, la participación de la suegra de mi hija, en su desaparición, quien después murió a manos de su marido”.

Historia de Karen Itzel Rodríguez

Karen Itzel Rodríguez Barrales era madre de un pequeño de 4 años. Estudiaba Odontología en el IPN y, según su ficha de búsqueda, tenía las cejas pobladas, la tez morena, la nariz chata, el mentón redondo y los ojos cafés, medio grandes.

El día que fue vista por última vez, en la colonia San José, de la alcaldía Tláhuac, también desapareció su hijo, Javier Naím, quien permaneció retenido durante 44 días con Martha Beatriz “N” y posteriormente fue localizado y entregado a los familiares de Karen Itzel, luego de que las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra la señalada, el 2 de julio de 2022, por el delito de desaparición forzada de la joven.

Ante la desaparición de la joven, su madre publicó un mensaje en la red social X, entonces Twitter: “Ella ya no volvió a su casa ni a dar consulta en la tarde con sus pacientes. Por favor les pedimos su colaboración y su ayuda para que sea localizada más pronto, ya sea viva o muerta, porque así cómo están trabajando nuestras autoridades, más bien las encuentran muertas. Por favor, no quiero perder la esperanza, pero les pido de sus oraciones y su ayuda”.

Reportes periodísticos indican que fue el mismo José “N” quien reportó la desaparición de su esposa el mismo día que fue vista con vida por última vez, en un presunto intento por engañar a las autoridades.

Luego de localizar sin vida de la joven, Nadia Barrales declaró que, tras reconocer el cuerpo de su hija, prometió que no descansaría hasta que se hiciera justicia.

El 30 de mayo de 2022, José “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición de la joven.

Casi ocho meses después, el 15 de noviembre de 2022, fue vinculado a proceso por presuntamente participar en el delito de feminicidio en contra de su esposa y madre de su hijo.

Según medios de comunicación, el presunto feminicida habría confesado tres versiones del feminicidio: que la golpeó en la cabeza, que se resbaló en la regadera y que la mató en defensa propia.

Ante la detención de Martha Beatriz “N” y José Luis “N”, la madre de Karen Itzel declaró: “Mi corazón está contento”.