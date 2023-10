Martí Batres “no descarta” endurecer penas contra el “huachicoleo” de agua potable

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró que en la Ciudad de México no se tolerarán las tomas clandestinas de agua potable, como se ha denunciado particularmente en la alcaldía Tlalpan, y no descartó enviar una iniciativa al Congreso local para que se aprueben penas más severas contra quien cometa esa falta.

En conferencia sobre la inversión en nuevas obras de la Red de Agua Potable de la capital, fue cuestionado sobre las denuncias ciudadanas de presunto “huachicoleo” de agua en la capital, a lo que respondió que, en cuanto tienen algún reporte al respecto, se atienden.

“No podemos admitir que haya tomas irregulares de agua por ningún motivo, porque ese líquido vital es para el conjunto de la ciudad y hay responsabilidades públicas de quienes tienen en sus manos nuestro sistema de aguas que se encargan de que el agua llegue a los hogares… No puede haber ninguna toma de carácter irregular, no se deben, no se pueden y no se tolera por ningún motivo que existan tomas improvisadas o hechas fácticamente”, dijo.

La prensa preguntó a Batres Guadarrama si habría alguna iniciativa para penalizar el “huachicoleo” del líquido, a lo que contestó: “No lo descartamos… donde hemos tenido información hemos actuado, de tal forma que podamos reducir, porque donde hay una toma irregular evidentemente tenemos un escape del agua que está destinada para la gente”.

También detalló que, tras recibir información sobre una toma clandestina, “se procede a hacer un operativo para que se cierre, entonces, cualquier información que se tenga es bienvenida”.

El mandatario capitalino agregó que en dichos operativos participan el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Secretaría de Gobierno (Secgob), y en casos necesarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Enfatizó que cada una de estas diligencias es distinta: “Ha habido algún caso en el que incluso se desmontó un tanque en donde almacenaban agua, hay otros casos donde simplemente intervienen en el paso de un ducto. Hay algunos casos donde socialmente no se da a conocer que existe una situación así, por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo con la gente”.

Cuestionado por segunda ocasión sobre algún registro de las tomas, dijo que no han permitido que este “tipo de problemas se acumulen”, ya que, al localizar una, actúan de “inmediato”.

Agregó: “En comparación con el tamaño de nuestra red, los puntos donde se presentan tomas irregulares son relativamente pocos”.

Nuevas inversiones: Sacmex

En la conferencia, el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Bernardo Carmona Paredes, anunció que para este año la inversión adicional total es de 509. 38 millones de pesos, mismos que se distribuirán de la siguiente manera:

141.5 millones de pesos para mantenimiento.

31.88 millones de pesos para equipamiento.

25 millones de pesos para la tecnología.

311 millones de pesos para las obras.

Respecto a estas últimas, el funcionario adelantó que realizarán 16 pozos en el Sistema Lerma y nueve pozos en la CDMX.

Dichas obras tendrán un beneficio de 765 litros por segundo de agua para la red y favorecerá a más de 19 mil 440 habitantes en Tláhuac, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Azcapotzalco e Iztapalapa.

Carmona Paredes explicó: “Es decir, en zonas que tienen un suministro importante del agua que viene del poniente de la ciudad, de las entradas de Lerma y de Cutzamala”.