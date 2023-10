“Acá no, querida”: Diputada del PAN reclama a Clara Brugada por tapar su propaganda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, reclamó a Clara Brugada Molina, aspirante a la candidatura a la Jefatura de Gobierno por Morena, tras descubrir que fueron colocadas pancartas de la también exalcaldesa de Iztapalapa encima de los suyos.

En un video publicado en cuenta en X, Ana Villagrán muestra un anuncio de Brugada encima de carteles en los que, según palabras de la diputada, se informa de la ubicación de su módulo de atención ciudadana.

“Yo sé que estás desesperada por ganar el ejercicio interno de tu partido, pero mira… no hagas esto, yo en mi función de estar informando a mis vecinos y vecinas dónde está mi módulo de atención ciudadana, nosotros pegamos estos carteles, pero tú en este ejercicio ilegal que tienen en Morena vienen y lo cubren. Te voy a pedir, si vienes a Cuauhtémoc a hacer tu promoción, no pegues tus cartelitos encima de los míos”, espetó la legisladora en su video.

La diputada acompañó el video con un mensaje en el que advierte a la exalcaldesa de Iztapalapa que retirará sus anuncios propagandísticos en toda la alcaldía Cuauhtémoc en caso de no respetar sus carteles.

“Oye mi Clara Brugada, porfa no pegues tus carteles encima de los míos. En serio, en Iztapalapa lo que quieras, pero en Cuauhtémoc, acá no querida, acá no. Si no quieres amanecer sin carteles en toda la alcaldía por favor dile a tus brigadas y simpatizantes que respeten”, se lee en el mensaje.