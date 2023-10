CDMX arranca campaña de vacunación contra Covid-Influenza; estos son los requisitos y sedes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México inició la campaña de vacunación para la temporada invernal contra el Covid-19 y la influenza en la capital mexicana dirigida a adultos mayores, menores de cinco años y personas con comorbilidades, misma que se realizará del 17 de octubre al 31 de marzo del 2024.

El único requisito para acceder a la vacunación es contar con la Cartilla Nacional de Salud, informó la Secretaría de Salud (Sedesa). Desde la semana pasada, la Secretaría de Salud capitalina informó que el biológico contra el Covid-19 será el de origen cubano, llamada “Abdala”.

Las dosis de los biológicos se aplicarán en Centros de Salud y hospitales de la red de salud del gobierno capitalina; además de puestos de vacunación y unidades móviles que se instalarán en:

· Plazas públicas.

· Mercados.

· Ferias de la Salud.

· Albergues.

· Asilos.

· Reclusorios.

Esta mañana, desde la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, Martí Batres, jefe de Gobierno, resaltó que la vacunación es “universal y gratuita” y agregó:

“Significa que es para todas y todos, no hay discriminación, no hay distinción y es gratuita, es un derecho de las personas, no se cobra”.

El funcionario explicó que los refuerzos se aplicarán a los siguientes grupos prioritarios:

· Adultos mayores.

· Personas con alguna comorbilidad o enfermedades graves como diabetes y cáncer, entre otros.

· Niños menores de cinco años.

· Embarazadas.

Respecto a estas últimas, Batres Guadarrama aseguró: “A veces… (las) mujeres embarazadas, se preocupan si esto les puede afectar en su salud. No les afecta en su salud; al contrario, incluso la vacunación protege al bebé tanto en el caso del Covid, como en el caso de la influenza”.

Por su parte, Oliva López Arellano, titular de la Sedesa, informó que en la temporada invernal aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, por lo que recomendó a los capitalinos:

· Vacunarse.

· Usar cubrebocas en sitios con aglomeraciones y al presentar síntomas de enfermedades respiratorias.

· Acudir a unidades de salud para tener un diagnóstico y una atención adecuada en caso de enfermedad.

Respecto a la campaña de vacunación recordó: “La vacuna contra la influenza y la vacuna contra el Covid no previenen la infección, nos puede dar Covid, nos puede dar influenza, pero sí previenen las formas graves, la hospitalización y previene también que tengamos riesgo de muerte, entonces, es muy importante aplicarlas”.

Campaña “histórica”

El director general de Servicios de Salud Pública de la CDMX, Jorge Alfredo Ochoa Moreno, comentó que la campaña tiene un carácter histórico, ya que es la primera vez que se aplican las “vacunas juntas” contra el Covid-19 y la influenza en la capital.

Aseguró: “Son vacunas de alta eficacia y muy nobles, porque en general no provocan ninguna reacción adversa y protegen de manera muy efectiva contra estos dos padecimientos”

También recalcó que en términos locales aplicarán más de 3 mil dosis de la vacuna “tetravalente que va a inmunizar contra las cuatro cepas que previene contra la influenza”.

Ochoa Moreno dijo que en la campaña participará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina (Semar) y la Sedesa.

En relación a la vacuna contra el Covid-19, comentó que la aplicación no ha parado “un solo día en este año”, de tal forma, que han aplicado más de 400 mil dosis en la CDMX.