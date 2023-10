Sheinbaum se burla de la sanción del INE; “está más preocupado por eso que por otras cosas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de la nueva sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la suspensión de sus asambleas estatales, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, hizo comentarios en tono de burla y sarcasmo contra ese órgano que realizará las elecciones federales del 2024.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales desde lo que se presume es su oficina, la tarde de este martes la morenista mostró algunos regalos que le ha hecho la gente durante sus recorridos por el país, entre ellos, seis bastones de mando.

De pronto, casualmente, mostró a la cámara dos figuras pequeñas que se asemejan a ella y al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo:

“Les voy a enseñar este que está muy bonito. Hay una señora, una compañera que hace de estos muñequitos, jejeje. Este es Jesús (su pareja sentimental) ¿o es AMLO?... Es AMLO que me está poniendo la banda. Ya lo voy a quitar porque el INE nos va a sancionar”.

En otro momento de la transmisión de 20 minutos, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada sobre si las medidas del INE para modificar sus mítines también aplicarán en su visita a Los Ángeles, California, Estados Unidos, a donde estará el próximo sábado 21.

“Pues sí, porque los mexicanos en el extranjero también votan, entonces también se aplica allá en Los Ángeles, pero les vamos a informar para que puedan ir… mañana a más tardar lo publicamos en las redes”.

Un usuario le preguntó cómo se elegirá a los candidatos para las gubernaturas de los nueve estados que se van a renovar en el 2024. La morenista explicó el proceso y añadió: “Es una elección muy importante la que va a ocurrir el próximo año”.

Vino de nuevo el sarcasmo: “Espero que el INE no me sancione por andar hablando de estas cosas, que luego dicen que no las podemos decir y entonces ¿cómo le vamos a informar a la gente lo que estamos haciendo, a la ciudadanía?, ¿cómo le vamos a informar al pueblo de México?”.

Y remató: “Pero bueno, ya saben que el INE está más preocupado por eso que por otras cosas”.

La mañana de este martes, Sheinbaum Pardo aclaró en sus redes que seguirá con sus eventos masivos en los estados, aunque con algunas modificaciones. No obstante, adelantó que impugnará la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Se adelanta a AMLO

En la transmisión, Sheinbaum Pardo adelantó que en los próximos días el gobierno federal presentará ocho aviones que formarán parte de la nueva aerolínea Mexicana.

De hecho, comentó que el próximo 1 de noviembre o 1 de diciembre el presidente López Obrador volará en uno de estos aviones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al nuevo aeropuerto de Tulum.

Y cuestionada sobre las políticas energéticas del país, la morenista aseguró que, con la visión de la Cuarta Transformación, “se busca la soberanía energética, es decir, que México produzca todo lo que consumimos para no tener que andar dependiendo de importaciones”.

Detalló que, con proyectos como la Planta Solar de Sonora, la más grande de América Latina, se pretende “reducir el impacto al medio ambiente y garantizar que el pueblo de México pueda acceder a la electricidad a un precio accesible”