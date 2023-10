Por segunda ocasión, Sandra Cuevas amenaza romper con Va por la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por segunda vez en dos meses, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, amenazó con romper con la alianza Va por la CDMX, formada por PAN-PRI-PRD, si no la incluyen en la contienda para ser candidata a la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024.

En conferencia en la alcaldía, dijo que ya la buscaron dos partidos políticos, aunque no dijo cuáles, para que se pase de su lado. “Yo valoraría qué hacer”, agregó.

“Es una invitación a que hagan lo correcto, a que demostremos como alianza que nosotros trabajamos en favor de una ciudad, en favor de México y no en favor de intereses personales o en favor de tener más poder”, dijo la mañana de este lunes.

Y lanzó la advertencia: “Si no hay un respeto, si no hay un acuerdo, si no hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento y por supuesto que sí saldría yo de la alianza”.

Cuevas Nieves aseguró que no puede estar en un lugar donde la sumaron “para pelearte con todo mundo, donde me puse en riesgo yo y mi familia” y “cuando se dan estos momentos para hacer equipo y luchar para sacar a Morena, entonces ya no me toman en cuenta… Es lo mismo de siempre”.

Reiteró que, aunque no esté afiliada a ninguno de los tres partidos, la tienen que reconocer como representante de la sociedad civil y tomarla en cuenta para su proceso interno.

“Yo no les estoy diciendo denme la candidatura a fuerza, les estoy diciendo ‘valoren mi trabajo, miren mi popularidad y el posicionamiento que tengo en las 16 alcaldías’”, argumentó.

Entonces, dijo que espera que haya acuerdos con la alianza para seguir trabajando por la CDMX.

Por último, Sandra Cuevas enfatizó que sigue en pie su solicitud de licencia para separarse 16 días del cargo a partir del 4 de octubre, cuando comenzará una gira por las 16 alcaldías para dar a conocer su interés de gobernar la ciudad.

El pasado 4 de agosto, Cuevas Nieves lanzó una advertencia a la alianza opositora para que no se metieran con la alcaldía.