Funcionaria de la CDMX califica a Sandra Cuevas de “ignorante, soberbia, loca...”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dunia Ludlow, titular de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública del gobierno de la Ciudad de México, arremetió contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la polémica sobre el resguardo del Ángel de la Independencia: “Es autoritaria, corrupta, perversa, ignorante, soberbia, loca y debe ser inhabilitada de por vida”, le dijo.

En su cuenta de la red social X, la excoordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, reposteó la conferencia que la edil aliancista dio la mañana de este viernes, frente al monumento histórico y comentó:

“No podemos permitir como sociedad que vuelva a llegar un personaje tan patético y vil como este. No hay daño más terrible a nuestra democracia que Sandra Cuevas. Gracias a Dios ya se va y le quitaremos TODO”.

En una segunda publicación en su cuenta de X, Dunia Ludlow también arremetió contra el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada; la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la exdiputada y periodista Beatriz Pagés:

“Conociéndolos me da pena ajena que por dinero, porque no es otra cosa, personas como @PagesBeatriz, @lialimon, @STaboadaMx la acompañen en sus bajezas. No entienden, que no entienden y por eso van a volver perder TODO incluida la Ciudad”.

Las declaraciones de la exdiputada local del PRI se dieron luego de que la alcaldesa Sandra Cuevas aseguró desde las escalinatas del Ángel de la Independencia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a la administración de la alcaldía que gobierna “facultades plenas” para continuar con el cuidado, mantenimiento, preservación y “todas aquellas actividades que se requieran” de dicho monumento.

Más tarde, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, refutó lo anterior y aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México entregará el resguardo del monumento al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y no a la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuevas acusa violencia de género

Tras las declaraciones de Ludlow, la alcaldesa Sandra Cuevas lamentó las “expresiones de odio y violencia política de género que, desde su posición como servidora pública, hace Dunia Ludlow”, y sentenció que las autoridades de su demarcación se reservan el derecho de tomar las acciones legales pertinentes.

En un comunicado, especificó que las agresiones que denunció se refieren a la publicación que Ludlow hizo en su contra, donde la llamó “autoritaria, corrupta, perversa, ignorante, soberbia, loca”, además de calificarla como un personaje patético y vil, que “debe ser inhabilitado de por vida”.