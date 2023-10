Más de mil 700 motos han ido al corralón a una semana de arrancar el nuevo reglamento de Tránsito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de que entraran en vigor las modificaciones al Reglamento de Tránsito para el uso de motocicletas y motonetas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó 2 mil 808 infracciones y mil 716 remisiones a depósitos vehiculares, por faltas como no portar casco, falta de documentaciones y de placas de circulación vigentes.

En un reporte, la dependencia puntualizó que las infracciones y las remisiones se dieron desde que entraron en vigor de las modificaciones, el 24 de septiembre, hasta el primero de octubre, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de las personas usuarias de motocicletas

En tanto, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a los usuarios de dichos vehículos a usar casco de seguridad, no viajar con menores de edad, que los menores no manejan motocicletas, y que no viajen más de dos pasajeros por unidad: “Que no vayan tres pasajeros, a veces van cuatro personas, bueno, hemos encontrado tres, cuatro personas sin casco, van varias personas y en medio de ellos van niños, todos sin casco, es sumamente peligroso”.

Acumulación de vehículos en el “corralón”

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre si la acumulación de vehículos representa un problema en los depósitos vehiculares, conocidos como “corralones”, el mandatario capitalino respondió:

“Vamos a ver qué tanto se llenan los depósitos o corralones y sobre esa base determinaremos una política a seguir. Pero también hay cierto tiempo para que puedan recoger sus vehículos las personas, evidentemente quien tiene un vehículo y este vehículo fue llevado al corralón por una sanción, tiene derecho a recuperar su vehículo”

Además, afirmó que se podría recurrir a dar un plazo para chatarrizar y enajenar el fierro viejo que queda: “De todas maneras, vamos a hacer un primer balance de qué cantidad de vehículos tenemos y en qué medida y con qué velocidad son recogidos por los usuarios”.

Batres Guadarrama reiteró: “Si el vehículo tuvo que ser remitido al corralón, que pasen, cumplan con la infracción establecida y pasen por él lo antes posible”.

El pasado 26 de septiembre, el subsecretario de Control de Tránsito, Javier Moreno Montaño, informó que a dos días de que entraran en vigor dichas modificaciones, fueron emitidas 619 infracciones, 173 remisiones de motocicletas a depósitos vehiculares por falta de casco, y 265 por falta de documentación.

Las modificaciones al Reglamento de Tránsito fueron presentadas en agosto pasado por las Secretarías de Movilidad (Semovi) y de Seguridad Ciudadana.

Ahora, personal autorizado de la SSC tiene la facultad de infraccionar a los conductores que cometan faltas al Reglamento, con una sanción económica que va de los 518 pesos a los 2 mil 75 pesos.

Las unidades también podrán ser remitidas a “corralones”, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo.

Entre las nuevas disposiciones, se incluyen las siguientes: