Sandra Cuevas ya tiene “permiso” para recorrer la CDMX y buscar candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de México autorizó la solicitud de licencia a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para separarse del cargo por 16 días, durante los cuales recorrerá la capital en busca de obtener la candidatura a la jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”; su gira comenzará este miércoles desde las 6:00 horas por las alcaldías.

En un comunicado, Cuevas Nieves informó que el encargado de despacho por esos 16 días será el director general Jurídico y de Servicios Legales de la alcaldía, José Guadalupe Medina Romero.

Como lo dijo la semana pasada, cuando anunció que pediría licencia, la funcionaria buscará posicionarse entre los habitantes y ser considerada por la Alianza "Va por la CDMX", formada por PRI, PAN y PRD, para la selección de su candidato a la jefatura de Gobierno en 2024.

La petición de licencia está basada en el artículo 53 apartado A, numeral 8 de la Constitución Política y 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas locales.

Confía en desmentido de Atayde

Sandra Cuevas amenazó ayer por segunda vez en dos meses, con romper con la “Alianza Va por la CDMX”, si no era incluida en la contienda para ser candidata a la jefatura de Gobierno. En conferencia, comentó que ya la habían buscado dos partidos políticos y aunque no dijo cuáles, aseguró que si no la toman en cuenta, ella “valoraría qué hacer”.

Este martes, en un comunicado, confió “en la veracidad del posicionamiento de la Alianza va por la Ciudad de México sobre que no hay candidato a modo para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.

Cuevas Nieves se refirió al mensaje que el presidente del PAN-CDMX, Andrés Atayde, escribió ayer en la noche en su cuenta de X, en el que aclaró que aún no se definen los nombres de los aspirantes del PAN, PRI y PRD a la candidatura de la oposición en la capital.

“Si el mensaje de Andrés Atayde a través de su cuenta en X, la noche del lunes, ratifica los acuerdos del pasado mes de septiembre para una elección legal interna, habrá un reconocimiento público favorable al método de selección de candidaturas de la CDMX”, dijo.

Por último, ratificó que su lucha “es por México” y reiteró que “no debe ser excluida para la selección del candidato” pues desea “un proceso democrático donde participemos solo los mejores”.