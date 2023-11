Martí Batres desconoce audio en el que ordenaría “bajar” a García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este martes fue difundido en redes sociales un audio con la presunta voz del jefe de gobierno, Martí Batres, que da indicaciones para “bajar” al exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, del liderazgo de las encuestas para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Cuarta Transformación e impulsar a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

De inmediato, en su cuenta oficial de la misma red social, el exsenador desmintió que sea su voz y acusó que es producto de inteligencia artificial:

“Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real”.

La difusión del audio se da en el contexto de la crisis interna que vive Morena en la CDMX por la selección de su candidato para las elecciones de jefe de gobierno de la CDMX en el 2024. Es sabido que el exjefe de la policía, García Harfuch, quien encabeza todas las encuestas, es impulsado por Claudia Sheinbaum Pardo como el único que podría recuperar el voto de los capitalinos de clase media.

En tanto, la exlegisladora iztapalapense tiene el apoyo del sector “duro” y de muchos líderes del partido, entre quienes se ubica a Batres Guadarrama.

La polémica creció a partir de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena aplicar la regla de paridad de género en las candidaturas a gobernador en ocho entidades y a jefe de gobierno en la CDMX. Con esa orden, debe haber cinco candidatas y cuatro candidatos.

Por esa regla, Morena aplazó el anuncio de los resultados de las encuestas para el viernes 10 de noviembre, cuando originalmente los daría a conocer ayer, lunes 30.

El audio en cuestión fue difundido por el periodista Salvador García Soto en su cuenta de X con el siguiente mensaje:

“Lo dicho: la guerra morenista en la CDMX está a todo lo que da. Circula este audio que confirma que Claudia Sheinbaum está perdiendo el control de los "puros" y "duros" de Morena que le quieren tirar a toda costa a su candidato @OHarfuch para imponer a @ClaraBrugadaM ¿Será que el bastón de mando no manda o será que la doctora los agarra a bastonazos?”.

El material de sonido asegura:

“Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara. Ya me pasaron cómo salió en la encuesta y sí va muy abajo, ¿no?, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Eh, yo ya le dije a Dany que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más Ana porque lo último del Mini Lic no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. Y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa eh, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. ¿Me confirmas de enterado, por fa?”