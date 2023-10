A gritos y empujones, impiden el acceso de Sandra Cuevas a la Central de Abasto (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el primer día de su gira por las 16 alcaldías, Sandra Cuevas, edil con licencia de Cuauhtémoc, comenzó con el pie izquierdo, debido a que intentó entrar a la Central de Abasto (Ceda) con una comitiva de al menos 17 motocicletas, pero varios sujetos le impidieron el paso con violencia y algunos vehículos terminaron en el corralón.

Además, la aspirante a la candidatura a la jefatura de Gobierno de la oposición “avisó” por redes sociales a Clara Brugada que iría a recorrer la alcaldía Iztapalapa, pero ésta le recordó, por la misma vía, que ya no está al frente de la misma desde el 16 de septiembre pasado.

Poco antes de las 10 de la mañana, Cuevas Nieves llegó a los alrededores de la Ceda a bordo de un cuatrimoto sin placas que ella manejaba, seguida de poco más de 20 personas que gritaban “¡Sandra, Sandra!”. Las personas vestían “uniformes” negros con la leyenda “Sandra Cuevas Diamante” e iban a bordo de, al menos, 17 motocicletas y motonetas, algunas de ellas también sin placas.

Según la alcaldesa, fue al lugar invitada por comerciantes de la Ceda para desayunar.

Al intentar entrar a la Central de Abasto, un grupo de personas, presuntos trabajadores de ésta, le impidieron el paso al ponerse frente al cuatrimoto y sujetarlo para que no avanzara, a lo que ella acusó frente a las cámaras: “¡Me están secuestrando, me están secuestrando!, ¡No me dejan salir!”. Y luego, exigió: “¡Déjenme salir!”, “¡Quítate!”, “¡No me voy a ir!”.

De los gritos pasaron a los empujones entre los sujetos de la Ceda y la gente que acompañaba a Cuevas, mientras una de ellas, con un megáfono, no dejaba de gritar “¡Sandra, Sandra!” Y otra reclama: “¡La van a lastimar, hijos de la chingada!”.

Después de la trifulca, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron con una grúa con plataforma y, con ayuda de supuestos trabajadores, subieron cuatro motos, con el argumento de que no traían placas, solo supuestos permisos de circulación ilegales. En al menos un caso bajaron a dos tripulantes a jalones hasta que los tiraron con todo y moto.

Al lugar llegó Marcela Villegas Silva, coordinadora general de la Ceda, para hablar con Sandra Cuevas, pero ésta acusó que “llegó con groserías, con mentadas, todo está grabado, a decirnos que teníamos que salirnos”. Dijo que llegó “con más de 100 secuestradores y delincuentes” y que, por ello, ya prepara la denuncia penal por secuestro exprés con el propósito de robo “de más de 10 motos”, además de violencia de género, lesiones y abuso de autoridad.

Brugada la corrige

Antes de la trifulca, Sandra Cuevas envió un mensaje en su cuenta de X a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, para avisarle que recorrería las calles de esa demarcación:

“Lic. @ClaraBrugadaM: Reconociendo su liderazgo en la @Alc_Iztapalapa y logros con los pueblos, barrios originarios y Utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades; haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la NuevaCapital”.

Lic. @ClaraBrugadaM: Reconociendo su liderazgo en la @Alc_Iztapalapa y logros con los pueblos, barrios originarios y Utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades; haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la #NuevaCapital. pic.twitter.com/zfXBuJAYFC — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 4, 2023

Al respecto, la aspirante a la candidatura de Morena por la Jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones del 2024, le enmendó la plana al aclararle sus funciones, con el siguiente mensaje:

“Estimada @SandraCuevas_, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de #Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de #Cuauhtémoc y otras alcaldías del #PRIAN que restringen este derecho”.

Estimada @SandraCuevas_, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de #Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de #Cuauhtémoc y otras… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 4, 2023

Agregó que “Las Utopías son espacios para que todas y todos ejerzan con libertad sus derechos. Tienen arte, cultura, deporte, recreación y bienestar. Te invito a visitarlas y cambiar tu perspectiva sobre el diseño, uso y disfrute del espacio público”.

Luego de la trifulca, Cuevas siguió con sus recorridos en la demarcación. Este miércoles comenzó la licencia temporal de separarse del cargo 16 días, para recorrer la CDMX con el ánimo de dar a conocer sus aspiraciones a gobernar la capital con la bandera de la oposición.