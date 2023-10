No hay aspirante favorito en Morena para la CDMX: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no hay favoritos” entre los aspirantes del partido para obtener la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para las elecciones del 2024; “el favorito es el pueblo”, dijo.

Cuestionada en su gira en Chilpancingo, Guerrero, sobre quienes aseguran que el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, es su favorito para sucederla en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, afirmó:

“No, no, no, aquí no hay favoritos. El favorito es el pueblo de México. Ese sí”, dijo.

Y agregó: “Todos los compañeros y compañeras que están participando, tanto en la ciudad como en el país, pero me refiero a la ciudad, son muy buenos, muy, muy buenos. Esa es la virtud que tiene nuestro movimiento”.

Sheinbaum Pardo reiteró sus halagos hacia los cuatro aspirantes electos por el Consejo Estatal de Morena el jueves 29 de septiembre:

“Clara Brugada es una excelente compañera, de primera; el trabajo que hizo en Iztapalapa, probablemente no lo ha hecho ningún alcalde en nuestro país. Omar García Harfuch, el trabajo que hizo en seguridad ha sido importantísimo para nuestra ciudad y es un hombre honesto, igual Clara”.

Sobre el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, dijo que “también hizo un gran papel al frente de la pandemia y, además, es un hombre honesto, conocedor”.

Sobre Mariana Boy, la procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la morenista dijo “fue propuesta por el Partido Verde y también fue parte de mi equipo de trabajo en el gobierno y que es una excelente compañera”.

Ayer, Sheinbaum Pardo recibió la constancia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación.