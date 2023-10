Cae presunto feminicida de Daniela, quien hace 4 años abordó un taxi en Xochimilco y desapareció

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro años y cinco meses tardó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para detener a Roberto “N”, principal sospechoso del feminicidio de Daniela Ramírez, la joven de 18 años que desapareció el 18 de mayo de 2019 y sus restos óseos fueron localizados el 9 de julio siguiente en el poblado de Parres, en la alcaldía Tlalpan.

Detectives de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron ayer en Morelos al taxista de casi 60 años con el que la víctima estuvo en sus últimos momentos de vida. Este jueves, el juez de control, Carlos Trujillo Rodríguez, lo vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la joven. También determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual el sujeto deberá permanecer en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En entrevista con Proceso, Héctor Alberto Pérez Rivera, abogado de Margot Ortiz, madre de Daniela Ramírez, explicó que durante la audiencia inicial de Roberto “N” celebrada en los juzgados ubicados en calle Doctor Lavista, colonia Doctores, el presunto feminicida ejerció su derecho a guardar silencio.

Además, su abogado de oficio no solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica y no presentó argumentos de contradicción con los datos de prueba presentados en su contra por el Ministerio Público ni la asesoría jurídica de la víctima indirecta.

“La verdad es que la investigación lleva cuatro años, sinceramente hay poco por hacer”, dijo. Y recordó que, durante la audiencia observó desconcertado al presunto feminicida: “Lo trajeron llorando, pidió hablar con su defensor público unos minutos antes de la audiencia y, en ese momento, en realidad la defensa y él (presuntamente), acordaron no defenderse. Es algo interesante”.

La promesa “tardía” de Godoy

En la entrevista, el litigante Pérez Rivera detalló que la detención de Roberto “N” fue ejecutada en el estado de Morelos por elementos de la PDI la noche del miércoles 4, en acato a una orden de aprehensión girada en su contra por un juez del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a donde fue ingresado.

Destacó que su captura se dio cuatro años después de que, en agosto del 2019, pocos días después de que fueron identificados los restos de Daniela, la fiscal general, Ernestina Godoy, prometió a su madre Margot Ortiz que, en menos de un año iban a detener al feminicida de su hija.

“Esa promesa tardó cuatro años en cumplirse. Sí hubo, me parece, ahí algunas complejidades que hicieron que el caso tardará bastante tiempo, pero a fin de cuentas lo importante o lo que podemos decir hoy es que es tarde, pero está”, aseguró el abogado colaborador de la Clínica de Litigio Penal del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

A pesar del tiempo transcurrido, el legista reconoció que el proceso de identificación forense fue “bastante certero”, pues se hizo “entomología, odontología forense, antropología forense y genética forense”.

El celular de Daniela, la clave

De acuerdo con el abogado Pérez Rivera, especialista en temas de defensa en casos de feminicidios, Roberto “N” es vecino de la localidad donde vivía Daniela Ramírez. Fue visto por su madre rondándola en varias ocasiones, e incluso le preguntó cuanto le cobraría por tener relaciones sexuales con ella.

Más: “El propio novio de Daniela sabía que él la andaba pretendiendo, entonces es una persona que andaba por ahí, que pretendía de alguna forma a Daniela (...) es un sujeto ya grande, tiene casi 60 años de edad (...) Daniela era una muchacha muy joven”.

Agregó que el presunto feminicida no cuenta con antecedentes penales, que vivía en una localidad semirrural de la CDMX, y describió: “Es una persona que tiene distintos trabajos eventuales, trabajaba en una empresa de fletes, aparentemente tenía un vehículo que utilizaba como taxi pirata”.

Según la información que compartió Pérez Rivera con Proceso, se identificó a Roberto “N” como principal sospechoso del feminicidio gracias a que el teléfono de Daniela Ramírez fue localizado en posesión de un tianguista. Cuando policías de Investigación lo localizaron, éste les dijo que el presunto feminicida se lo llevó pocos días después del crimen para que lo “flexeara” o lo reconfigurara borrándole la información del dueño anterior para revenderlo.

El revendedor entregó a las autoridades los datos de localización del teléfono del presunto feminicida y, al cruzar las señales de telefonía del presunto feminicida con el de la víctima, hubo coincidencias que los llevaron a asegurar que ambos estuvieron en el mismo lugar donde fue asesinada, a la misma hora, la madrugada del 19 de mayo.

El abogado refirió que el cuerpo de Daniela Ramírez no presentó lesiones o huellas de lucha y forcejeo, ya que desafortunadamente solo encontraron la osamenta. Sin embargo, dijo: “La causa de muerte fueron diversos traumatismos craneoencefálicos. Entonces, es claro que este sujeto la golpeó en la cabeza en más de una ocasión”.

Daniela Ramírez: “Un segundo bastó para que te fueras”

Daniela Ramírez desapareció el 18 de mayo de 2019 cuando salió de trabajar de una pizzería ubicada en la alcaldía Xochimilco y abordó un taxi para dirigirse a una fiesta donde se reuniría con sus amigos, en San Andrés Ahuayucan, de la misma demarcación.

Antes de desaparecer, Daniela logró enviar mensajes por WhatsApp, durante 14 minutos, a uno de sus amigos. A las 00:42 horas, envió uno que decía que el conductor del taxi se estaba desviando de la ruta hacia Tres Marías: “Creo que el taxi me quiere secuestrar”, alertó.

La joven pidió ayuda, pero su amigo no supo cómo reaccionar y 10 minutos más tarde Daniela le actualizó que se encontraba en el pueblo de Parres el Guarda, en la alcaldía Tlalpan. El último mensaje que recibió la joven de su amigo fue “si quieres voy por ti”, pero se cortó la comunicación.

Los restos óseos de Daniela fueron encontrados el 9 de julio de ese mismo año. Desde entonces, su madre, Margot Ortiz, no ha dejado de buscar justicia por el feminicidio de su hija, y constantemente publica en su página de Facebook mensajes para ella:

“Hija mía, que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo porque un segundo bastó para que te fueras, espero pronto se haga justicia para los que te quitaron la vida cobardemente”.

En esa misma página, Margot publica fotos en los que se puede observar a Daniela Ramírez en su niñez; en una sale sonriente en un vestido blanco, en otra disfruta sumergida en una alberca de pelotas.

Otra página de la misma red social, llamada “Justicia Para Daniela Ya”, recopila en video algunos testimonios de sus seres queridos, como Luz, amiga de Margot: “Es algo tan hermoso, cuando la vi que cargaba a mi bebé, es una imagen que yo esperaba verla con un bebé (...) donde quiera que este Dani es una luz”.

En otro video, habla su amiga Montse: “No tenemos por qué aceptar este tipo de situaciones, tal vez una como mujer está más expuesta, pero no tenemos por qué aceptar este tipo de situaciones”.

También compartieron un video que recopila diferentes grabaciones de la vida de Daniela Ramírez y de movilizaciones en el Día Internacional de la Mujer, mientras se escucha la voz en off de su madre: “Cuando me embarace de Dani yo dije qué padre es la vida, qué bonita, yo tenía una compañera de vida, y era lo mejor que me había pasado en mi vida, todo se me olvidó y luché mucho por ella, mucho, mucho, mucho”.

Agrega: “Yo lo que he aprendido es que Daniela a mí me vino a enseñar, a ser fuerte, a que tenía que agarrar al toro por los cuernos”.

El pasado 4 de octubre, “Justicia para Daniela Ya” publicó:

“Finalmente después de luchar por la justicia y una larga espera, hoy se nos anuncia que fue capturado Roberto “N”, presunto responsable del #Feminicidio de #DanielaRamirezOrtiz. Es solo un pequeño paso, todavía falta que se lleve el debido proceso y juicio y, que logremos como justa demanda que haya #JusticiaParaDanelaYa y para su mamá, que la ama profundamente, reparación del daño”.