Motociclistas balean a un hombre en la colonia Roma Norte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este jueves hubo una balacera entre las calles de Cozumel y Sinaloa, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde una persona a bordo de una camioneta Jeep fue interceptada por tres sujetos, dos de ellos en motocicleta, quienes realizaron detonaciones contra el tripulante y lo lesionaron.

De acuerdo con reportes periodísticos, se trató de un intento de asalto y el lesionado fue retirado del lugar en la misma camioneta en la que sufrió el ataque.

También indicaron que en el lugar se presentó una movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes recabaron los testimonios de los testigos de los hechos, y analizaron las cámaras de seguridad para dar seguimiento a las motocicletas en las que huyeron dos de los tres presuntos delincuentes.

Además, llegó una ambulancia privada e integrantes de Protección Civil de dicha alcaldía.

Prudencio, vecino de la zona y testigo del ataque, declaró a N+: “Yo estaba saliendo del domicilio y vi a un individuo con casco de motociclista en una actitud muy sospechosa, yo iba hacia la tienda, me crucé con él, él como que vino hacia mí, yo me hice a un ladito, él hizo muy raro como se iba a meter a casa del vecino, pero yo sabía que él no era de ahí, en ese momento yo ya me retiré hacia la casa”.

Agregó: “Había dos personas más en una motocicleta, un segundo se acercó hacia este lado y de repente se oyó: ‘O te doy un balazo’. Sonó una detonación de un calibre muy pequeño, y pues parece que impactaron al caballero que venía en una camioneta Jeep, ya se lo llevaron de aquí, se fueron al sanatorio Durango”.

Esta agresión se suma a la ocurrida hace menos de una semana, el 2 de octubre, cuando un hombre de alrededor de 45 años fue ejecutado con arma de fuego, presuntamente en una agresión directa, mientras circulaba a bordo de su camioneta en la esquina de la avenida Barranca del Muerto e Insurgentes Sur, en la colonia Guadalupe Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó ese mismo día que ya integra una carpeta de investigación sobre dicho homicidio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó el 3 de agosto, que sus oficiales detuvieron al presunto responsable en calles de la alcaldía Benito Juárez.