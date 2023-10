García Harfuch desestima que le digan “policía” de manera despectiva; me hacen un favor, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segundo día consecutivo, el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, se reunió a puerta cerrada con líderes sindicales; esta vez, con 54 que representan a más de 100 mil trabajadores de la Ciudad de México, para pedir su apoyo para ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno en las elecciones del 2024.

En un acto a puerta cerrada en la alcaldía Cuauhtémoc, reconoció la labor de los líderes sindicales en favor de los trabajadores:

“A mí me gustaría mucho contar con la experiencia que ustedes tienen para mejorar las cosas, ¿qué cosas?, ustedes las conocen mejor que yo. Y creo que podemos hacer un diálogo verdaderamente profundo, que no se quede en el discurso, sino, como ustedes lo han hecho, que pasamos del discurso a los hechos, para que la gente esté mejor”.

Sin leer discursos breves como lo hace en los mítines masivos, el exjefe de la policía capitalina les comentó que las críticas en su contra le hacen “un favor”. Así lo dijo: “Ahorita que han difundido mucho en las redes ‘el policía, el policía’, de manera despectiva como si yo me fuera a ofender de eso, pues me hacen un favor porque mi máximo honor ha sido ese”.

Tras contar sus inicios como policía, aunque sin mencionar que lo hizo durante el sexenio de Felipe Calderón y bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos, añadió:

“Yo creo que la ciudad o todos los que estamos aquí o la gran mayoría, y si no de verdad con esta confianza corríjanme, pero pues a mí no me importa si alguien es policía doctor, médico, obrero. Lo que quiero es que responda, que resuelva, que tenga un compromiso, que trabaje con una absoluta claridad de a dónde tenemos que ir. La policía nos permitió eso”.

No faltaron las menciones hacia su exjefa, Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, pues dijo que trabajar con ella le permitió tener contacto con la gente y confirmar que “no solo con inteligencia y operación se resuelve la seguridad, sino con atención a las causas que generan la desigualdad y la violencia”.

A la reunión con García Harfuch asistieron líderes como Rubén Flores Quintero, Secretario General de la Sección 24; Hugo Bautista Martínez, Secretario General del Sindicato de RTP; Aarón Ortega Villa, Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno y Diego Valdés Medina, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial capitalino, así como María Elena Carrillo, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del INVI.