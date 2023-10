Sandra Cuevas vuelve a tener un recorrido violento, ahora en la GAM (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segundo día consecutivo, la alcaldesa con licencia temporal en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y su equipo de voluntariado denunciaron agresiones en su contra, durante los recorridos de la funcionaria en la Jornada de Posicionamiento por las 16 Alcaldías en la CDMX, en esta ocasión en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde refirieron que dos miembros de dicho equipo resultaron lesionados.

La aliancista acusó que, durante el segundo día de sus recorridos, este jueves, en el camino hacia la demarcación encabezada por el morenista Francisco Chíguil, varios sujetos interceptaron el convoy que la acompañaba: “Fueron golpeados por provocadores, quienes causaron lesiones a varios miembros de dicho convoy, provocando en dos casos lesiones, además de destrozar una moto y salir con machete en mano a amedrentar”.

En un comunicado, agregó que los actos de provocación y agresiones provienen de grupos ligados al partido Morena: “Incluso, con personas que ostentan cargos vinculados al gobierno, tanto de Alcaldía como de Gobierno Central”.

Sin embargo, apuntó que hizo un llamado a su equipo a no responder a las provocaciones, incluso a golpes, en su trayecto por las alcaldías: “En la construcción de la Nueva Capital, no caeremos en provocaciones (...) estamos para construir más, no para violentar”.

También emitió un llamado a los gobiernos de Morena: “A la serenidad política porque la violencia no es la ruta de la civilidad entre los capitalinos, además de exigir respeto al libre tránsito por las vías de comunicación de nuestra ciudad capital”.

En redes sociales circula un video presuntamente grabado este jueves en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el que se observa una riña entre un grupo de personas, hombres y mujeres, contra otro grupo de aproximadamente 5 hombres, vestidos de negro con playeras que llevan escrito “Sandra Cuevas” y tienen un diamante en la parte trasera.

La grabación capturó el momento en el que los sujetos que portaban el nombre de la alcaldesa, fueron agredidos, frente a un negocio, con guacales, un banco e incluso un tubo, por varios hombres de diferentes edades y mujeres, de las cuales algunas llevaban puesto un delantal.

Que locura lo de @SandraCuevas_ ahora en la Gustavo Madero... pic.twitter.com/RYfqhmp35I — Hugo Torres Zumaya (@HugoTorresCDMX) October 5, 2023

Segundo día de trifulcas

Los hechos se dan a un día de que comenzó su gira para promoverse como aspirante a la candidatura por la jefatura de Gobierno del Frente Amplio, en la alcaldía Iztapalapa, encabezada por Raúl Basulto.

En ese primer recorrido, Cuevas Nieves intentó entrar a la Central de Abastos con una comitiva de al menos 17 motocicletas, y varias personas le impidieron el paso con violencia y algunos de los vehículos que llevaba terminaron en el corralón.

Este jueves, la coordinación general de la Central de Abasto emitió un comunicado en el que calificó como “acción deliberada de provocación” el intento de la funcionaria por entrar al lugar, hecho que terminó con violencia, y aclaró que cualquier acto de propaganda política en su interior debe contar con la autorización de la administración general del Fideicomiso.

Por su parte, la edil con licencia denunció penalmente a la coordinadora general de la Central, Marcela Villegas Silva, por los delitos de “secuestro exprés con propósito de robo, daño a la propiedad, robo con violencia, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte”.