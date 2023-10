Sandra Cuevas acusa a Morena de respaldar en la GAM a organizaciones ligadas con el CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia temporal, Sandra Cuevas, acusó que el partido Morena “respalda” presuntas actividades de organizaciones delictivas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la alcaldía Gustavo A. Madero, y advirtió que no descansará hasta “meter a la cárcel” a Marcela Villegas, administradora de la Central de Abasto (Ceda) ubicada en Iztapalapa.

A cinco días de que inició su “gira de posicionamiento” por las 16 alcaldías de la Ciudad de México para ser candidata de la oposición a la Jefatura de Gobierno, este lunes se lanzó contra situaciones que, acusó, ocurren en las dos alcaldías de Morena más pobladas de la capital y gobernadas por el partido oficial.

En conferencia en el Hotel Black, ubicado en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas Nieves acusó que en la alcaldía que hasta ayer encabezaba Francisco Chíguil, -quien solicitó licencia temporal- es “imposible” entrar a la zona de Cuautepec, en Barrio Alto y Barrio Bajo:

“Porque opera el crimen organizado que va de la mano de Morena y son los que tienen sumergidos a los vecinos y las vecinas de la GAM en la inseguridad (...) Hay extorsión, cobro de piso, van en contra de los comerciantes, van en contra de los restauranteros, van en contra de los empresarios, aunado a toda la venta de droga que se da”.

Sandra Cuevas agregó: “Ahí opera el grupo La Fortaleza y Los Rudos, los cuales trabajan directamente para el Cártel Jalisco, y los cuales están respaldados por Morena”.

Contundente, sentenció: “Yo no pacto con el crimen organizado y no pacto con ningún político que quiera dañarnos. Y a los delincuentes no se les abraza, a los delincuentes se les combate de dos formas, con fuego y con cárcel”.

La aliancista recordó que en su recorrido por Gustavo A. Madero el pasado jueves, dos compañeros fueron golpeados y hubo un bloqueo de “más de 200 personas” esperándola para impedir su entrada a Cuautepec. “¿Por qué tanta gente?, ¿por qué no me confrontan uno por uno? Hasta para eso son cobardes, necesitan juntarse 200 hombres para poder ir contra una sola mujer, una mujer que no se les va a agachar, una mujer”.

Y especificó: “A mí no me han corrido los vecinos de las alcaldías, nos han confrontado y nos han violentado seguidores de Morena y servidores públicos de Morena”.

Determinante, Cuevas puntualizó que no necesita el cariño de nadie: “Para eso me amo a mí misma, vengo a que me conozcan y que sepan que voy a resolver cada uno de sus problemas, principalmente el de la inseguridad”.

Y prometió a los capitalinos: “Hoy tienen una mujer que no se dobla, que le encanta su trabajo, que ama su trabajo y que los va a cuidar y los va a proteger como una mamá a sus hijos y que es capaz de dar su vida porque ustedes estén bien”.

Villegas, de la Ceda, “se topó con pared”

Al hablar sobre el altercado que tuvo el pasado miércoles 4 con la administradora del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto (FICEDA), Marcela Villegas Silva, la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas acusó que ésta es “corrupta y delincuente” y que “no tiene preparación”, por lo que “no va a descansar” hasta que sea destituida junto con su “clan”.

Y aseveró: “La administradora se topó con pared y no voy a descansar hasta que esa mujer que es una delincuente esté en la cárcel”.

Luego, responsabilizó a Villegas Silva del enfrentamiento ocurrido el pasado 4 de octubre, cuando su primer recorrido de posicionamiento lo hizo en la alcaldía Iztapalapa: “Porque ella y su equipo de trabajo de vía pública, que fue los que llegaron a quererme voltear la cuatrimoto, porque no fueron locatarios, son servidores públicos”.

Durante dicho enfrentamiento, la mandataria local con licencia denunció que, con violencia, le fue impedido el paso a la Central de Abasto, donde se presentó con una comitiva de, al menos, 17 motocicletas y algunos de sus vehículos fueron remitidos a depósitos vehiculares, mejor conocidos como “corralón”.

Entonces, cuestionó: “Si eso se atreve a hacer la administradora con una alcaldesa con licencia, que bien o mal tiene la facilidad de poderse dirigir a los medios de comunicación, de poder difundir lo que ocurre en las redes sociales, ¿Qué no hace con los locatarios? ¿Qué no hace con los diableros? ¿Qué no hace con aquellas familias que van empezando su negocio en la Central de Abasto?”.

Después, reveló comunicaciones de algunos locatarios: “Muchos me empezaron a escribir y muchos dijeron ‘Sandra Cuevas va a regresar y Sandra Cuevas no va a dejar las cosas así’. Efectivamente, con la gran diferencia que yo no me comporto como una porra, como lo hace Morena. Vamos a actuar con inteligencia y con la ley en la mano”.

Cuestionada por Proceso sobre si tiene pruebas concretas para respaldar las denuncias de extorsión y cobro de piso en la Ceda, Sandra Cuevas contestó:

“Me han llegado en Twitter, en Facebook; se han comunicado ya con muchos compañeros locatarios de los mercados de Cuauhtémoc (...) han incluso dicho ‘vamos a portar una playera de Sandra Cuevas’”.

Reto a Ernestina Godoy

Ya entonada en las acusasiones, Sandra Cuevas refirió que los señalamientos contra Marcela Villegas representan una “prueba muy grande” para la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos:

“Ahorita quiere ser reelegida (sic), quiere seguir en su cargo, que demuestre que no hay impunidad en la CDMX, que nos demuestre que si un servidor público actúa mal, comete delitos, se tiene que ir a la cárcel, y si no no tiene nada que estar haciendo la fiscal pidiendo una reelección (sic)”.

La aliancista reforzó: “Faltan solo unos meses para Morena se vaya, y la Alianza gobierne la Ciudad de México, así que esa carpeta de investigación, aunque ahorita, la quieran detener, aunque ahorita la quieran parar, en unos meses, va a estar vigente”.

Enérgica, agregó en referencia a la administradora de la Ceda, Marcela Villegas: “Yo me voy a encargar de que esa mujer no los vuelva a violentar, a robar, a cobrar derecho de piso. Ella y su séquito de delincuentes disfrazados de servidores públicos que trabajan o que tienen el cargo de la vía pública”.

Las declaraciones de Cuevas Nieves se dan luego de que los pasados 4 y 5 de octubre, la edil y su equipo de voluntariado denunciaron agresiones durante sus recorridos de la Jornada de Posicionamiento, en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

En el caso de la demarcación encabezada por Raúl Basulto, después del enfrentamiento, la coordinación general de la Central de Abasto emitió un comunicado en el que calificó como “acción deliberada de provocación” el intento de la funcionaria por entrar al lugar, hecho que terminó con violencia, y aclaró que cualquier acto de propaganda política en su interior debe contar con la autorización de la administración general del Fideicomiso.

Por su parte, la edil con licencia denunció penalmente a la coordinadora general de la Central, Marcela Villegas Silva, por los delitos de “secuestro exprés con propósito de robo, daño a la propiedad, robo con violencia, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte”.

En el caso de la alcaldía Gustavo A. Madero, la funcionaria denunció agresiones en contra de su equipo de voluntariado y refirió que dos de ellos resultaron lesionados.

En redes sociales circuló un video en el que se muestra a un grupo grande de personas, entre ellos conductores de taxi y camiones de ruta, cerrando el paso hacia Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, presuntamente para impedir que la funcionaria aliancista pudiera pasar junto con su comitiva”.

Apoyo aliancista

Al ser cuestionada sobre si ha sostenido reuniones con otros alcaldes aliancistas, Sandra Cuevas respondió que sí lo ha hecho: “Los que toman las decisiones me hicieron el favor de convocar”.

También reconoció que el día de su enfrentamiento en la Ceda le escribieron otros alcaldes para ofrecerle apoyo: “Me sorprendió mucho el respaldo, el apoyo, de la alcaldesa Lía Limón, de Álvaro Obregón; de Adrián Ruvalcaba, de Cuajimalpa; de Santiago Taboada, de Benito Juárez; de Tabe, de la Miguel Hidalgo”.