Martí Batres acusa a la derecha de “fabricar” audio sobre Clara Brugada y García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno, Martí Batres, acusó a “los adversarios” y a la “derecha” como los autores del audio que ayer por la noche se difundió, presuntamente con su voz, y hablando de la contienda interna de Morena Ciudad de México para definir la candidatura a la Jefatura de Gobierno en el 2024.

“Estos son ataques de los adversarios de nuestro movimiento. Y ya lo dije ayer con toda claridad: es un video falso, es una fabricación artificial y, bueno, es muy sencillo de comprobar”, dijo.

En la conferencia convocada para hablar de la Línea 1 del Metro estaba preparada una exposición del director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, sobre cómo crear un mensaje de voz falso en una plataforma de internet por menos de 200 pesos y en apenas 15 minutos.

Tras la explicación, el funcionario reconoció que, hasta ahora, es muy difícil comprobar la autenticidad de este tipo de mensajes y determinar si son clonados o no.

Luego de la exposición, pero sin presentar pruebas de su acusación, Batres Guadarrama subrayó:“esto viene de fuera, de los adversarios, de la derecha, de los conservadores. Pero no nos va a afectar nuestro trabajo, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo”.

Se difunde un presunto audio de Martí Batres en que se rebela contra las instrucciones de "la candidata" para dejar de apoyar a Clara. pic.twitter.com/GB1hnvYFKe — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) November 1, 2023

Por último, el exsenador fue consultado sobre si tiene preferencia sobre algún aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la CDMX, a lo que contestó:

“No me meto en eso… Siempre me he centrado en los temas de gobierno y prefiero no opinar de los temas de nuestro movimiento, de los temas internos. Como he dicho, son procesos que conduce la Dirigencia Nacional de nuestro movimiento. Punto. No tengo nada más que agregar”.

Ayer por la noche fue difundido en redes sociales un audio presuntamente con la voz de Batres Guadarrama, en el que da indicaciones para “bajar” al exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, de la contienda e impulsar a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

