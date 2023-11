Godoy: NYT usó documentos falsos en reportaje sobre espionaje; la FGJ abrió investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segundo día consecutivo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó que realice “espionaje político” y dijo que abrió una investigación para saber el origen de los documentos “falsos” que presentó el diario The New York Times en el reportaje que habla de una indagatoria de la institución contra el alcalde en Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, entre otros políticos.

En conferencia inusual en la sede de la institución, la segunda en dos días, la fiscal Ernestina Godoy, se refirió a la publicación del diario estadunidense y aseguró que la Fiscalía local “no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político”. Se trata de la misma postura que ayer ofreció en videomensaje su vocero, Ulises Lara.

La funcionaria, cuya ratificación en el cargo por cuatro años está en la “cuerda floja”, afirmó que lo publicado “carece de veracidad ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía”.

Detalló que “el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones. ¿Qué significa eso? Que son falsos. Ni más ni menos. Son documentos apócrifos”.

En tono insistente, pero sin presentar pruebas, Godoy Ramos dijo que “la parte fundamental que sostiene la información publicada por el The New York Times, no es verdadera y presumiblemente está falsificada, el contenido del artículo y sus conclusiones, por lo tanto, son igualmente falsos y alejados de la verdad”.

Por ello, dijo que ordenó realizar “una exhaustiva investigación para conocer el trasfondo de lo ocurrido”. Y dijo que ese argumento “fue aclarado oportunamente al diario, pero decidió omitir información que era fundamental para sus propios lectores”.

Cuestionada sobre si la Fiscalía denunciará penalmente al NYT, guardó silencio unos segundos y contestó: “ya veremos si hay alguna responsabilidad del diario y ya haremos lo conducente en la competencia que nos toque a nosotros o a la federación”.

Amparos del PAN, sobreseídos

La fiscal Ernestina Godoy recordó que el tema del supuesto espionaje ya había sido “parte de una campaña de propaganda de varios integrantes del PAN”.

Detalló que la institución tiene registro de tres amparos promovidos en marzo pasado: dos por el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, y uno más por la exdiputada local Alessandra Rojo de la Vega.

Los reclamos en esos amparos fueron “la autorización, solicitud y entrega de información personal relacionada con diversos números telefónicos, a través de las técnicas de investigación de intervención de localización geográfica en tiempo real y obtención de datos conservados, así como comunicaciones privadas que en algún caso”.

La funcionaria aclaró que en uno de los amparos se argumentó “falsamente que fue intervenido un teléfono durante un año, lo cual es imposible, ya que la autoridad judicial solamente en su caso autoriza 180 días como máximo”.

Godoy Ramos dijo que los dos juicios promovidos por Taboada fueron desestimados por la autoridad judicial y el de Rojo está en “estado procesal inicial”, aunque dijo que no tiene duda de que también será sobreseído “al carecer de los mínimos elementos probatorios”.

A pregunta de la prensa, la fiscal aclaró que ella no tiene conocimiento de que en la FGJ local haya una investigación contra la también activista feminista.

Según dijo, “todo acto de investigación relacionado con telecomunicaciones, realizado por la institución a mi cargo, es ejecutado en estricto apego a la Ley. Quienes aseguran lo contrario, mienten. La Fiscalía investiga delitos, no da seguimiento a las actividades de los actores políticos”.

Además, la funcionaria encargada de procurar justicia lamentó que The New York Times publique “información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria”.

Y acusó que “con esto pretenden victimizarse para evadir la investigación de delitos y politizar la acción de la justicia”. Luego, reiteró la acusación que hizo desde días pasados, en el sentido de que los panistas tienen una “campaña” contra la Fiscalía y contra su ratificación en el cargo.