“No hubo negociación”, dice Clara Brugada; “es tiempo de mujeres”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para ser nombrada precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México “no hubo negociación… soy la mujer de mayor competitividad a nivel nacional, con el 26% y es tiempo de mujeres”, defendió Clara Brugada, exalcaldesa en Iztapalapa, tras la aplicación de la regla de paridad de género que le dio el puesto, sobre el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, quien le sacó 14 puntos de ventaja en las encuestas.

En breve entrevista la madrugada de este sábado, después de que se informó quiénes coordinarán los trabajos de defensa de la transformación en las nueve entidades donde habrá elecciones en junio del 2024, la prensa preguntó a Brugada Molina si fue difícil la negociación con el exjefe de la policía, luego de que arrasó en las encuestas.

“No, es que no fue negociación. No se trata de que se negocien los espacios, aquí se respeta el resultado con la aplicación del criterio de género. Y si vemos en las gráficas, soy la mujer que mayor competitividad a nivel nacional con el 26%. Así que no se trata de estar negociando, sino más bien de revisar los resultados y aplicar los criterios”, justificó.

-¿A qué la obliga que no haya ganado las encuestas?, insistió la prensa.

-Bueno, ya sabíamos desde tiempo atrás que, desde que iniciamos este proceso, que estaba el criterio de género y (silencio), pues es tiempo de mujeres”.

Luego, la exlegisladora local y federal aseguró que lo más importante después de estos resultados “es construir la unidad, nadie sobra y todos somos necesarios para construir este gran movimiento”.

Y agregó: “Lo que viene es construcción de la unidad, inclusión, un movimiento fuerte que salga a las calles. Vamos a hacer un proceso unitario desde hoy, desde mañana, lo que necesitamos es un gran movimiento unido”.

Visiblemente contenta, Clara Brugada afirmó que la llamada Cuarta Transformación “está más viva que nunca en la Ciudad de México y saldremos a conquistar los corazones y las conciencias de esta gran Ciudad”

También se dijo “convencida” de que en las elecciones del 2024 Morena refrendará su triunfo en la Jefatura de Gobierno. Y ante la pregunta de si confía en ganar la mayoría de las alcaldías, soltó: “Vamos por el Plan C que es ganar todo en la Ciudad de México”.

Brigada Molina reconoció el trabajo de sus compañeros exaspirantes al cargo y dijo que los invitará a sumarse a sus recorridos de campaña.

A la salida de la próxima candidata de la 4T a la jefatura de Gobierno, decenas de personas la acompañaron entre porras, gritos, vivas, globos y cartones con su nombre impreso, los mismos que abundaron en sus eventos masivos previo a la aplicación de las encuestas.

No obstante, esa festividad de sus simpatizantes, muchos provenientes de Iztapalapa y Xochimilco, se vio opacada por gritos de personas que apoyaban a García Harfuch y que, desde afuera del salón del hotel Camino Real de Polanco, donde se dieron los resultados, le gritaron al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, “¡Imposición!”, “Mario, entregaste la Ciudad!”.