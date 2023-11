El PRI, PAN y PRD registran a sus aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Santiago Taboada, el priista Adrián Rubalcava y el perredista Luis Espinosa Cházaro se registraron, cada uno en la sede de su respectivo partido, como precandidatos de la alianza Va por la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno.

El alcalde con licencia temporal de Benito Juárez entró, después de las 14:00 horas, a hacer su registro en el auditorio Manuel Gómez Morin, ubicado en la sede nacional del PAN, entre aplausos y gritos de “jefe de Gobierno”.

Ahí, ante la presencia de Andrés Atayde, presidente del PAN en la CDMX, y de Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del partido, Taboada hizo un llamado al Frente Amplio a no caer en ninguna provocación que los divida:

“Le estoy diciendo aquí a los amigos y aliados del PRI, a mis amigos y aliados del PRD que yo soy parte de este Frente y que quiero estar al frente porque quiero ganar esta Ciudad de México”.

Luego de que le fue entregada la documentación y recibió su constancia de registro, el funcionario mandó un mensaje a la virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez: “Aquí tienes a un soldado que va a sacar agua de las piedras, vamos a darle la mayor cantidad de votos para que sea presidenta”.

Santiago Taboada en la sede del PAN. Foto: Octavio Gómez

En el evento, el panista reconoció a Morena como el adversario, pero aclaró: “Antes de ir a jugarnos el pellejo contra Morena, tenemos que irnos a jugar una semifinal con la alianza”.

Por su parte, el alcalde con licencia en Cuajimalpa fue recibido a las 16:00 horas en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede del PRI, con matracas y fotografías suyas colgadas alrededor de todo el recinto, donde lo esperaban los dirigentes nacional y capitalino del tricolor, Alejandro Moreno e Israel Betanzos.

Alejandro Morena y Adrián Rubalcava. Foto: Eduardo Miranda

Parado sobre una tarima, Rubalcava reconoció: “Estoy convencido que soy la mejor opción de esta alianza, estoy convencido que tengo los mejores resultados de gobierno, que con contundencia he demostrado mi capacidad de conciliar, de hacer de esta ciudad un lugar mejor”.

El funcionario, que cuenta con 20 años de trayectoria en el servicio público, reiteró que él “sí puede con el reto”, pues aseguró tiene “las manos limpias”.

Mientras Alejandro Moreno sentenció que es momento de terminar con Morena: “Es un ave de paso… ganó ayer, gobierna hoy y se irá mañana con Adrián Rubalcava."

En el registro del priista estuvieron presentes Espinosa Cházaro y la diputada Cinthya López Castro, quien minutos antes del registro declinó sus aspiraciones por gobernar la CDMX, a favor de Rubalcava.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados llegó por la mañana a la sede nacional del PRD, en la colonia Escandón, para realizar su registro.

Estuvo respaldado por Nora Arias, presidenta del PRD en la capital, y por Jesús Zambrano, presidente nacional de dicho partido, a quien entregó su solicitud de registro entre gritos de apoyo.

También fue acompañado por Adrián Rubalcava, quien portó una corbata color amarillo, la cual posteriormente cambió por una roja para acudir al registro con su partido.

En dicho evento, Cházaro pidió unidad y un proceso democrático para la elección del candidato que representará a la coalición Va por la Ciudad de México: “Si no fuera yo, si fuera Adrián, si fuera Taboada, contarán con todo mi respaldo, pero que sea democrático”. Luis Espinosa Cházaro. Foto: Montserrat López

Hasta el cierre de esta edición, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no se ha registrado como aspirante a la candidatura de la alianza, aunque el pasado 12 de noviembre declaró: “Yo no me voy a bajar de la contienda para ganar el Gobierno de la CDMX en el 2024, me voy a registrar”.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Manuel López San Martín, la funcionaria no se va a registrar, pues “amarró una diputación con el PRI” y dará su apoyo al precandidato Adrián Rubalcava.

El pasado 14 de noviembre, Alejandro Moreno declaró que Sandra Cuevas “es parte del Frente Amplio por México, sin duda tendrá una gran responsabilidad (...) va a estar sumada al proyecto porque necesitamos de su trabajo”.

El registro de los aspirantes se da cuatro días después de que la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, fue elegida como la candidata de Morena para buscar la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024.