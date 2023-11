Clara Brugada acusa a Xóchitl Gálvez de “lucrar con la necesidad de la gente”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada acusó a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, de lucrar políticamente con la escasez de agua en la alcaldía Iztapalapa, la cual era gobernada por la candidata de Morena a la jefatura de Gobierno: “Llevó una pipa y pide votos a cambio”.

Un día después de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara su solicitud de licencia definitiva como alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada realizó la acusación en su cuenta de la red X, y agregó: “Además, es un delito electoral. Si de verdad quieres ayudar: 1. No hagas propaganda, ni show; 2. No lucres con la necesidad de la gente. Eso no es más que oportunismo político.”

.@XochitlGalvez lucra políticamente con el agua. Llevó una pipa y pide votos a cambio, eso es reprobable desde todos los puntos de vista. Además es un delito electoral. Si de verdad quieres ayudar 1. No hagas propaganda, ni show; 2. No lucres con la necesidad de la gente. Eso no… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 17, 2023

La candidata morenista se refirió a la visita que Gálvez Ruiz realizó el jueves 17 a la alcaldía Iztapalapa, en la que se retrató mientras llenaba, con una pipa, la cisterna de la familia Morales.

Desde ahí, la panista transmitió en vivo en su perfil de Facebook, en el que entrevistó sobre la escasez de agua a Patricia Morales, vecina de la zona.

En la grabación, la panista aseguró que sí hay una solución al tema del agua, sin embargo, advirtió que “hace falta entender, en la CDMX, que el agua va a complicarse cada vez más”.

En México hay agua, lo que hace falta es una visión técnica para aprovecharla.



?? Iztapalapa#OportunidadesParaTodox #PisoParejo pic.twitter.com/J1a0NgGNcW — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 17, 2023

Luego, Morales le contó que tienen acceso a agua de baja calidad, de consumo peligroso, por lo que ahora compra agua para cocinar y se divide el gasto de las pipas de agua con sus vecinos. También evidenció otros problemas de la alcaldía que dirigió Brugada, como la inseguridad y el estado de calles y banquetas.

En una publicación de su cuenta de X, la candidata de oposición sentenció: “Conozco las dificultades que tiene Iztapalapa porque yo viví aquí en un cuarto de lámina”.

“Miente como respira”, dice Brugada sobre Gálvez

Por su parte, la exalcaldesa reaccionó al contenido de Gálvez y en su cuenta de la misma red social remarcó: “El problema con @XochitlGalvez no solo es la improvisación, sino que miente como respira”.

Aseveró que, junto con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, lograron reducir 56% los delitos de acto impacto en Iztapalapa.

Y lanzó una acusación: “¿Y qué hizo la oposición? Pintar a las patrullas con los logos del #PRIAN. Los del @PAN_CDMX no son serios, no saben gobernar, se cuelgan de los logros en materia de seguridad de la Dra. @Claudiashein.”

Ejemplificó: “Para muestra de cómo gobiernan está Guanajuato, que es uno de los estados más violentos en el país”.

El problema con @XochitlGalvez no solo es la improvisación sino que miente como respira:



Junto con la Dra. @Claudiashein logramos reducir en un 56% los delitos de alto impacto en Iztapalapa con programas sociales, mejores policías, las Utopías y los Pilares.



¿Y qué hizo la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 16, 2023

Este viernes, la candidata presidencial de oposición continuó compartiendo contenido de su visita a Iztapalapa, en el que se compromete a regresar a las colonias de la alcaldía.

Y habla sobre la sequía que ha afectado a México durante los últimos años y su preocupación acerca de la escasez de agua, no solo en la demarcación, sino a nivel nacional: “El tema del agua tiene solución, lo que requieren es una cabeza que le entienda al ciclo del agua”.

Y garantizó: “Acuérdense que las científicas plantean problemas, y las ingenieras resolvemos problemas”.