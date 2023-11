PRI cierra filas con el panista Santiago Taboada como precandidato en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, acudió al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que cerró filas en torno a su candidatura a la jefatura de Gobierno para construir “una Ciudad de México con mejor calidad de vida para sus habitantes, en la que haya paz, seguridad, empleo y desarrollo incluyente”.

Así lo anunció en sus redes sociales el dirigente nacional Alejandro Moreno, a través de las redes sociales del partido.

Recibimos con mucho gusto a @STaboadaMx en la casa del priismo nacional, con quien cerramos filas para construir una Ciudad de México con mejor calidad de vida para sus habitantes, en la que haya paz, seguridad, empleo y desarrollo incluyente.



¡Juntos ganaremos la Jefatura de… pic.twitter.com/l7LjMQMtLh — PRI (@PRI_Nacional) November 19, 2023

El viernes, Santiago Taboada fue designado como precandidato único de la oposición integrada por PAN, PRI y PRD para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¡@STaboadaMx cuenta con el respaldo del priismo! ¡Vamos a trabajar juntos para sacar adelante a la Ciudad de México, para que las familias de la capital del país puedan vivir con seguridad y en paz, para que todas y todos tengan un mejor futuro! ???????? pic.twitter.com/r6yo2uXNs1 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 19, 2023

La decisión se dio a conocer en un comunicado publicado después de las 11 de la noche del viernes en la cuenta oficial del PAN en la red X, en la que se adjuntó una imagen de los dirigentes Marko Cortés, Alejandro “Alito” Moreno y Jesús Zambrano.

Adrián Rubalcava Suárez, alcalde de Cuajimalpa, este sábado renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que este instituto decidiera apoyar al panista.

En conferencia de prensa, Rubalcava justificó su decisión:

“El PRI no respetó el proceso para elegir al representante del Frente Amplio y sólo impusieron a un candidato mediante un acuerdo y sin escuchar a los ciudadanos”, por lo que anunció su salida irrevocable.

Horas antes, el ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su salida junto con un grupo de simpatizantes, ya que, advirtió, no puedo ser parte de algo que no lo define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que le anima a seguir participando en la vida pública.

En un video publicado en sus redes sociales, junto con el anuncio de su renuncia, dio a conocer la creación de la Alianza Progresista por México, que será un espacio abierto de discusión, diálogo y reflexión, en el que todos los mexicanos sin distinción puedan participar, con el único objetivo de aportar a la creación del modelo de país que nos merecemos”.