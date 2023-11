Sandra Cuevas rompe con la alianza PAN-PRI-PRD y denuncia sus corruptelas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que no ser elegida como precandidata por el Frente Amplio por México para la Jefatura de Gobierno, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que pausará su relación con el PAN, PRI y PRD.

También anunció la creación del “Bloque Diamante” para evitar la entrada de “ningún político oportunista” a las calles de la demarcación que encabeza.

A tres días de que Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, fue designado como precandidato único de la oposición para contender por la Jefatura de Gobierno, Cuevas Nieves dijo: “Hoy pongo una pausa con el frente PAN, PRI, PRD, hoy pongo una pausa por los tratos, por la falta de palabra, por la falta de unidad, por la falta de solidaridad, por la falta de proyecto”.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa realizada en el Salón de Cabildos de la colonia Buenavista, recalcó que no se sumará a las filas de Morena por “convicción”.

Luego acusó a los liderazgos del Frente Amplio por México de no realizar el proceso de selección del precandidato a la contienda por la Jefatura de Gobierno de forma “democrática”: “No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es por dedazo cuando en la alianza está haciendo lo mismo”.

Y enfatizó: “No señalemos a los de enfrente, no señalemos a los de Morena cuando en la alianza se está haciendo lo mismo… No señalemos que el presidente y Morena pactan con el crimen organizado cuando nuestras diputadas priistas y nuestro candidato son capaces de irse a meter a un reclusorio para pactar con los criminales”.

Sandra Cuevas: “Yo no estoy por un cargo”

Durante la conferencia de casi una hora, Sandra Cuevas también acusó que los dirigentes de los distintos partidos de oposición planearon dejarla fuera “no solo de la contienda por la Jefatura de Gobierno, sino de la (alcaldía) Cuauhtémoc”.

Relató que Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Congreso de la Ciudad de México le garantizó que podría contender por la Jefatura de Gobierno por parte de la Sociedad Civil y que, de no ganar, habría “posiciones” para ella.

Sandra Cuevas agregó que, tras no cumplirse el acuerdo, le ofrecieron la diputación plurinominal: “Me ofrecieron la pluri 1 como diputada federal para aceptar lo que los presidentes ya habían acordado”.

Sin embargo, recalcó: “Yo no estoy necesitada de un cargo, yo no estoy por un cargo, vengo porque me interesa la ciudad”.

Pese a que solo cuatro meses atrás, Cuevas Nieves presumió en su cuenta de X fotografías con Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, y le agradeció sus “recomendaciones” para “construir la Nueva Capital”, esta tarde lo acusó de “ponerse de acuerdo con” Jesús Zambrano, dirigente del PRD, para regresar a dicho partido.

Y mencionó: “Alejandro Moreno, que está perdido, que vive en los tiempos de la política de hace muchos años, que se atreve a decir ‘sean institucionales’ y ser institucional para él es agachar la cabeza e irse para atrás, no señor, eso no es ser institucional, eso es ser un lambiscón, eso es no defender a tu patria, es doblegarse ante el poder”.

Explicó que los dirigentes del PRD quisieron entregarle la alcaldía Cuauhtémoc al PRI: “Imagínense lo que significaba negociar la Cuauhtémoc con ‘Alito’, lo que iba a pedir el señor y se los dije, y ahorita se están poniendo otra vez de acuerdo”.

Cuevas arremete contra el Frente Amplio por México

Sandra Cuevas también relató que, aunque no recibió apoyo durante su campaña por la alcaldía Cuauhtémoc, luego de su triunfo, los dirigentes le solicitaron diferentes “posiciones”, entre las que destacó la Dirección Territorial del Zócalo, Dirección General Jurídica y la Dirección General de Obras.

De acuerdo con la funcionaria, las dos últimas fueron solicitadas por Andrés Atayde, presidente del PAN en la CDMX.

Sobre el tema, Cuevas hizo alusión al caso del Cártel Inmobiliario y sobre el ahora precandidato a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada: “¿Si les suena por qué?, Cártel Inmobiliario”.

La edil también arremetió contra la presidenta del PRD en la capital, Nora Arias, de quien recordó que “su marido la dejó por otra”.

Según esta versión, Arias le prohibió a Cuevas “hablarle” a Víctor Hugo Lobo, su exesposo, al igual que a la perredista Karen Quiroga, además de hacer actos públicos con el PRD sin su autorización.

La funcionaria agregó que Nora Arias presuntamente le solicitó 200 plazas para el PRD y el 25% del presupuesto de obras asignado por el Congreso de la Ciudad de México.

Tras no acceder a las peticiones, dijo, comenzaron los ataques en su contra desde las diversas fuerzas políticas, por lo que Adrián Rubalcava, exaspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno, acordó una cita para la edil con los presidentes de los partidos del Frente Amplio por México.

Durante la reunión, Cuevas respondió: “A los tres les digo, ni hay plazas, ni hay presupuesto, ni hay desvío de recursos, ni hay nada para ustedes y háganle como quieran, se acabó”.

Después del encuentro, mencionó que Andrés Atayde “puso orden” a los ataques en su contra.

Cuevas pone distancia con Ruvalcaba y Monreal

La edil también aprovechó la conferencia para marcar distancia con Adrián Ruvalcaba, con quien aseguró no tener deudas “políticas” ni una relación sentimental: “No somos novios, hay un sentimiento, pero él su vida política y sus decisiones”.

Además, anunció un distanciamiento con el excoordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y aseguró que no ayudará a su hija, Catalina Monreal, en su búsqueda por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2024.

“No voy a ayudar a nadie, mucho menos a Morena”, sentenció.