Adrián Rubalcava se retracta: No se va del PRI y buscará “bajar” a Santiago Taboada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde con licencia de Cuajimalpa y aspirante a la candidatura de la oposición para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, se arrepintió y dijo que pausará su renuncia al PRI, pues busca anular el proceso de designación del panista Santiago Taboada, mediante un juicio para la protección de sus derechos político-electorales que interpuso ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM).

En una conferencia de último momento, reconoció que habló con enojo en sus declaraciones el pasado sábado 18, cuando anunció que dejaría su partido: “Después de que pasó el arrebato, el coraje, medité que lo importante es salvar a la militancia priista que cree en mí. Y eso es lo que estoy haciendo, que dejen de señalarme de traidor. Y esto va para los panistas y para los priistas que lo han estado haciendo de manera irresponsable y con ganas de dañarme”, dijo.

Entonces, el exdiputado local explicó que presentó el juicio para la protección de sus derechos político-electorales ayer ante el TECM y el PRI, con el objetivo de que se suspenda la precampaña y se anule el proceso de designación directa de Taboada como candidato del Frente Amplio por la capital.

“Es un juicio que va encaminado a que se me restituyan mis derechos, que acrediten los partidos el porqué no me quisieron dar el registro, que justifiquen por qué se le otorgó solamente a uno cuando la convocatoria era clara y plena (...) que muestren los análisis y los esquemas de valoración para determinar que solamente el candidato de Acción Nacional podía competir”.

Rubalcava Suárez precisó que procederá de manera inmediata: “Ya está notificado el PRI de la Ciudad de México, está notificado el PRI nacional y presenté la documentación también ante el Tribunal Electoral con la finalidad de que se me restituyan mis derechos y se vuelva a convocar a un proceso democrático”.

Y agregó: “Por lo pronto, el Tribunal debe de proceder a la suspensión de la precampaña para que no se sigan dañando mis derechos electorales”.

La intención siempre fue el “dedazo”

El alcalde en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, reconoció que existe la posibilidad de que no le den la oportunidad de competir:

“Que no vayan a salir con que la nueva propuesta es que sea a través de la designación y ya no a través de un proceso democrático, porque estoy seguro que esa es la salida que van a planear hacer”, dijo.

El funcionario priista aseguró que la intención de la oposición, desde un principio, “era poner un candidato por dedazo” y sentenció: “No pasó en Morena, ¿cómo vamos a permitir que pase aquí?”.

Sin embargo, les aconsejó: “Por lo menos si van a simular, simulen bien, terminen el proceso, compren encuestas, justifiquen, pero no lo hagan así como lo hicieron”.

Xóchitl Gálvez: “No seas parte del dedazo”

El dirigente de Cuajimalpa señaló que la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, tiene la capacidad de llamar a las dirigencias, por lo que le pidió: “Xóchitl, te ruego, te pido, no seas parte del dedazo, ¡Manifiéstate!”.

Además, contestó a las declaraciones de la exsenadora, en las que lo convocó a él y a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a platicar para intentar conciliar: “Tú sí pudiste participar y compartir las ideas y la ideología que presentas en tu plataforma electoral. Yo no, dentro del proceso electoral, no me permitieron ser parte de este esquema democrático”.

Incluso le remarcó que en algunas encuestas sigue “apareciendo en primer lugar” y apuntó: “Las encuestas de esta semana han demostrado que la pérdida de la militancia a partir de esta designación es importantísima”.

Acercamiento con “Alito” Moreno

En referencia al dirigente nacional del partido tricolor, Rubalcava Suárez afirmó que “el PRI es más que Alejandro Moreno”, a quien mandó un mensaje: “Ya no sigas moviendo tus hilos con los diputados, con la militancia, para señalarme de esquirol y mentiroso”.

Y le aclaró: “No tenía pláticas con el Verde, no me iba al Verde, no me iba a Morena, esta es la prueba de que no tengo intención de irme a otro partido, la intención es ser el candidato del partido en el que he militado 15 años”.

Al ser cuestionado sobre un acercamiento con “Alito” Moreno, contestó: “¿Cuál acercamiento? No me ha buscado, no me ha llamado, el único que me ha llamado es Jorge Romero -coordinador del PAN en la Cámara de Diputados- el día de hoy, que sí nos podemos echar un café”.

Sobre el dirigente capitalino del PRI, Israel Betanzos, mencionó: “He tenido llamadas del presidente Israel Betanzos, no he tenido una reunión formal con él, no he podido platicar ni siquiera de las condiciones, ni cuáles fueron los procesos que me sacaron de la contienda”.

Añadió: “No creo que ni el presidente Israel Betanzos conozca porque no me otorgaron las firmas, creo que es importante que los presidentes nacionales puedan justificar porque solamente se le otorgó la firma a un solo precandidato”.

En tanto, ante las preguntas sobre sus amenazas de usar a los diputados capitalinos que simpatizan con él para ratificar a la fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, respondió:

“No voy a hablar de ese tema, creo que los diputados tendrán que manifestar porque han modificado o avalado sus posturas, ellos son autónomos. No quiero dar más detalles del tema, no vine a hablar de eso, en una conferencia posterior explicaré lo que sé del tema de la ratificación de la fiscal”.

El pasado 15 de noviembre, el panista Santiago Taboada, el priista Adrián Rubalcava y el perredista Luis Espinosa Cházaro se registraron, cada uno en la sede de su respectivo partido, como aspirantes a la jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, para someterse a un método de selección.

Sin embargo, tres días después, los líderes nacionales del Frente informaron que sólo el alcalde con licencia en Benito Juárez logró el consenso de los tres partidos: “El ciudadano Santiago Taboada Cortina recibió el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno y, por lo tanto, es considerado precandidato de la Coalición Va X la Ciudad de México”, dijeron.