CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada, precandidata de la Cuarta Transformación a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y el periodista Joaquín López Dóriga chocaron este miércoles en una entrevista al aire al hablar del critero de paridad de género con el que la exalcaldesa en Iztapalapa fue designada para gobernar la capital en 2024.

“Con todo respeto, no le permito que a mí me califique de misógino (...) Yo soy producto de la educación de mi madre. Entonces, nada más se lo digo”, soltó con enojo López Dóriga ante la actitud calmada de la morenista.

El choque ocurrió en la entrevista en vivo para Grupo Fórmula, cuando el comunicador cuestionó a la exfuncionaria de la siguiente manera:

“Déjeme hacerle esta pregunta que es de puro sentido común. Usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género, ¿cómo cree usted o cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios?”.

Con voz pausada, como suele hablar la exlegisladora, Brugada Molina contestó: “La encuesta que importa justamente es la que ahorita se está dando y en las que estoy ganando por mucho (...) Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia, como del tema de que ganamos por género”.

Y explicó: “La paridad de género no es un acto de caballerosidad o que los hombres nos regalen candidaturas. Es un acto de justicia hacia las mujeres”.

Entonces, López Dóriga la increpó: “Nada más déjeme fijarle, Clara, dos cosas, a mí no me puede señalar de misoginia, primero porque no me lo merezco, porque nunca lo he sido”.

Le pidió que le diera un ejemplo de su presunta misoginia, a lo que la morenista respondió con calma: “Pues porque la manera como usted expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta. Discúlpeme en Morena, afortunadamente se definió la paridad de género como un criterio (...) entonces no caigamos en los relatos que dicen que ganar por género no es lo importante”.

Tras la explicación, el conductor continuó discutiendo: “Con todo respeto, no le permito que a mí me califique de misógino (...) Yo soy producto de la educación de mi madre. Entonces nada más se lo digo”.

A la precandidata morenista le cuestionó también si iba a discutir al programa, mientras ella le pidió que no se enojará y le aseguró: “Yo vengo a responder lo que usted me pregunta”.

Entre interrupciones, el periodista le aseveró: “Yo no me enojo, yo soy un profesional”.

Después, le pidió reiniciar la entrevista y volvió a formular la pregunta que derivó en el pleito: “¿No cree que habiendo perdido la encuesta entre los suyos en Morena, se le pueda dificultar ganar la elección en la CDMX?”.

Una vez más, Clara Brugada le contestó: “Actualmente, en todas las encuestas que están saliendo voy arriba por muchos puntos (...) fue lo primero que le contesté. La encuesta más importante es la que ahorita está pasado y vamos ganando y por mucho, entonces ante su pregunta si se me va a dificultar, la respuesta es no”.

En foto, sonrientes

Después del choque en la entrevista, cuando la escena ya era viral en redes sociales, Clara Brugada subió a su cuenta de X una foto con López Dóriga en la que aparecen abrazados y sonrientes. Y le agregó un mensaje:

“El intercambio de ideas siempre es enriquecedor y bienvenido. Agradezco tu espacio @lopezdoriga para compartir nuestra visión sobre temas fundamentales de la ciudad. Fue una plática amena”.

El intercambio de ideas siempre es enriquecedor y bienvenido. Agradezco tu espacio @lopezdoriga para compartir nuestra visión sobre temas fundamentales de la ciudad. Fue una plática amena. pic.twitter.com/ouLbv1pSyC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 22, 2023

El periodista escribió otro mensaje en el que se limitó a reproducir frases textuales de la exalcaldesa. Y ella le contestó: “Nos vemos en 15 días para seguir convernando e intercambiar ideas, gracias @lopezdoriga”.

La madrugada del 11 de noviembre, la dirigencia nacional de Morena difundió los resultados de las tres encuestas que aplicó para medir a los cinco aspirantes a la candidatura a la Jefatura de Gobierno. En los tres ejercicios ganó el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, por un promedio de 14 puntos.

No obstante, y después de los resultados de las encuestas para medir a los aspirantes de las otras ocho entidades donde habrá elecciones a gobernador, la dirigencia morenista aplicó la regla de paridad de género y decidió que Brugada, con un conocimiento entre la gente de 26%, sería la elegida para aparecer en la boleta electoral de las elecciones del 2 de junio del 2024.