“Hoy las cosas están peor” en Iztapalapa, dice Santiago Taboada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su segunda visita consecutiva a la alcaldía Iztapalapa, Santiago Taboada, precandidato único de la alianza Va por la Ciudad de México por la Jefatura de Gobierno, le pidió a los habitantes de dicha demarcación, gobernada por Morena, que no lo dejen solo en su camino para gobernar la capital.

Desde la Plaza Cívica Cuitláhuac, ubicada en la colonia Santiago Acahualtepec, el alcalde con licencia de Benito Juárez afirmó que ahí estará en seis meses celebrando su victoria en las elecciones, y solicitó a los iztapalapenses: “Quiero pedirles que no me dejen solo, que nos acompañen en este momento en este proyecto”.

El panista aseguró que hace seis años, cuando llegó a gobernar la Benito Juárez, ocupaba el lugar número diez en materia de inseguridad, y era en “la que más robo a casa habitación había”.

Entonces alardeó: “Me puse a trabajar en la seguridad, porque lo más importante es que la gente que trabaja ahí, que vive ahí, que va a la escuela ahí, pueda sentirse segura. Hoy algo que sí les puedo presumir, pero eso lo vamos a hacer en toda la ciudad, es que volvimos la alcaldía más segura del país”.

Luego de que consideró que en 20 años la ciudad no ha mejorado, explicó: “Por eso estoy aquí porque la ciudad tiene que cambiar y tiene que cambiar porque lo que no puede seguir pasando en esta ciudad es que haya dos ciudades, una ciudad que no tiene servicios, que no le han dado seguridad, que no le dan agua, miren para pronto que las escuelas públicas están en el abandono”.

Más adelante, aseveró: “Yo quiero que la ciudad y quiero que la cancha en la ciudad se empareje, no nos podemos acostumbrar, no está bien acostumbrarnos a vivir sin agua, no está bien acostumbrarnos”.

Y sentenció: “Hoy presumen que Iztapalapa es la más segura y no es cierto, la gente de Iztapalapa nos lo ha dicho, hoy las cosas están peor, las mujeres viven con más violencia”.

En un comunicado, el funcionario relató que, durante el evento de precampaña, los vecinos denunciaron que enfrentan problemas de abasto de agua, seguridad, drenaje e irregularidades en la escrituración de sus viviendas, por lo que pidieron:

“Impulsar la construcción de instalaciones sanitarias, cisternas para almacenamiento de agua, créditos para ampliación, mejoramiento y regularización de viviendas, rediseño del sistema de transporte, así como impulso económico para sacar adelante a las familias que viven en esta parte de la ciudad”.

Se reúne con comunidad judía

Por otro lado, el pasado miércoles, Santiago Taboada sostuvo una reunión privada con la comunidad judía de la capital, en la que habló con ellos: “Precisamente de la importancia de que ellos sigan pensando en la Ciudad de México como el lugar más importante para invertir en este país”.

Consideró que se trata de una comunidad que “ha sido muy solidaria con la ciudad”, y aclaró que se reunió con ellos también para “conocieran el proyecto que estamos encabezando”.