Juez ordena mantener en prisión preventiva a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El expresidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, seguirá en prisión preventiva, pero ahora justificada, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, luego de que su defensa intentó cambiar la medida cautelar que se le impuso por el delito de trata de personas en diversas modalidades, presuntamente cometido hace más de 10 años.

La tarde del viernes, en audiencia privada, Freddie Aparicio Perales, Juez 17 Interino de lo Penal con sede en dicho reclusorio, ratificó la medida cautelar contra el exlegislador apodado “El Rey de la Basura”, como lo pidió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y Héctor Pérez Rivera, asesor jurídico de las víctimas, con base en el riesgo de fuga que representa el imputado.

La audiencia se dio a petición de la defensa de Gutiérrez de la Torre para revisar las medidas cautelares, luego de que el priista ganó un juicio de amparo con base en la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

Tras unas tres horas de audiencia, la autoridad judicial concluyó con la ratificación de la prisión preventiva en su contra, con el carácter de justificada. También desestimó que Gutiérrez de la Torre pueda recuperar su libertad mientras se mantiene sujeto a proceso penal por su presunta responsabilidad en la existencia de una red de trata mientras estuvo al frente del PRI local.

En declaraciones a la prensa, el abogado Pérez Rivera argumentó que el priista “se sustrajo de la acción de la justicia una vez que fue girada una orden de aprehensión, durante más de nueve meses”, a partir de marzo del 2021, luego de la FGJCDMX reabrió el caso.

En su decisión, el juez consideró que el exlíder tricolor “no ha demostrado tener una ocupación lícita ni un domicilio físico en la Ciudad de México”, agregó.

No obstante, el abogado defensor de las víctimas enfatizó que “desafortunadamente, el juez no consideró que dicha persona represente un riesgo para las víctimas o para los testigos del caso, ya que consideró que no existen datos de prueba objetivos para ello”.

Según Héctor Pérez, los abogados de Gutiérrez de la Torre intentaron argumentar que éste padece “una enfermedad grave” como apnea del sueño, para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, dijo que el dictamen pericial en la materia fue desestimado por el juez porque la emitió un médico general y no un especialista en ese tipo de padecimientos.

Peor aún, insistió, “ni pudo precisar cuándo y cómo realizó la revisión a dicha persona ni si le realizó algún tipo de estudio clínico o de laboratorio, en qué circunstancias se realizaron estos ni por qué dicho tratamiento para este padecimiento tendría que ser realizado en externamiento”, es decir, fuera de prisión.

Y es que el imputado no ha salido del Reclusorio Oriente luego de que fue trasladado del penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Al final de la audiencia, el juez 17 otorgó tres días a las partes para presentar los recursos de apelación correspondientes.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido el 30 de diciembre del 2021 por agentes de la Policía de Investigación de la FGJCDMX en un domicilio de la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la orden de aprehensión, fue señalado como presunto responsable de los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa, y por asociación delictuosa.

La investigación indagó en la presunta contratación de mujeres para estar en la nómina del PRI-DF que eran obligadas a hacerle favores sexuales a Gutiérrez de la Torre.