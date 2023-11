Clara Brugada aseguró que hay “empate técnico” en las encuestas frente a su oponente Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada Molina, exalcaldesa en Iztapalapa y aspirante a la candidatura de Morena a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que ya está en “empate técnico” en las encuestas frente a su principal oponente, el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

En conferencia en el restaurante francés Au Pied de Cochon, en Polanco, agregó que aceptará los resultados que presente la dirigencia nacional de Morena el próximo 10 de noviembre.

Así, enfatizó en que no peleará para que se aplique la norma de paridad de género ordenada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el caso de la Ciudad de México.

En ningún momento he presionado por el tema de paridas. En toda mi historia política nunca he sido favorecida por eso. No voy a presionar por el tema de género, voy a respetar lo que diga el partido sin ninguna presión de mi parte”, insistió.