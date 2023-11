A seis años de la desaparición de Pamela, presentan denuncia penal contra responsables de búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis años de la desaparición de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, su madre, María del Carmen Volante, presentó el lunes una denuncia penal contra el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Enrique Camargo Suárez, y la titular de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), May Gómez Jiménez; ambas de la Ciudad de México.

La denuncia fue presentada durante una protesta frente al “Búnker” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) donde también se manifestaron otros ciudadanos que buscan a sus familiares desaparecidos o se pronuncian para exigir justicia por asesinatos y feminicidios impunes.

A las 10:33 horas, los manifestantes bloquearon la avenida Doctor Río de la Loza alrededor de 40 minutos.

Ahí, la madre de Dilan Colmenares, de 14 años, asesinado en 2020, declaró que tuvo mesas de trabajo con la ahora virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusó de que “no ha cumplido”, ya que el autor material del homicidio de su hijo sigue libre, por lo que calificó a la exjefa de Gobierno de la CDMX como “una funcionaria que miente”.

Además, acusó que el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, les “ha dado la espalda”.

Otra madre identificada como Alejandra denunció que desde hace 11 meses busca a su hija Carol Daniela Troncoso Hernández, quien acudió a la Fiscalía a reportar su ficha de búsqueda como una ausencia voluntaria: “Yo solamente le pido a la justicia que no cierre su carpeta, porque ya la cerraron diciendo que ya firmó y, como es mayor de edad, no se puede hacer nada”.

Fue también el caso de Araceli González quien, junto con su esposo, portó playeras con los nombres “Eduardo y Marcos”. Ella busca a su hijo y a su hermano que desaparecieron el 20 de septiembre de 2020: “Igual que mis compañeras, no hay respuesta de las autoridades, nosotros como familia tenemos que hacer prácticamente las investigaciones (...) las autoridades son omisas y corruptas”.

La denuncia y los pendientes

Contra lo que indicaron los elementos de seguridad del “Búnker”, María del Carmen Volante, madre de Pamela, invitó a los medios de comunicación a acompañarla a presentar la denuncia hasta la ventanilla de Oficialía de Partes, con la intención de que fuera documentado el momento preciso.

En tanto, Alejandro, hermano de Pamela, aclaró que la denuncia está dirigida al área de Asuntos Internos de la Fiscalía local, “contra algunos servidores que han incurrido en negligencias y en posibles actos de corrupción en la carpeta de Pamela durante los seis años”.

Y envió un mensaje a la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos: “Otra vez hoy le insistimos a la fiscal, ya que se quiere ratificar por cuatro años más en su cargo, que nos dé las respuestas y la solución de Pamela”.

El pasado 23 de agosto la fiscal general aseguró que la capital “no vive una crisis por desapariciones de personas”.

Alan Piñón González, abogado de la familia Gallardo Volante, afirmó en entrevista con Proceso: “En el caso de Pamela, desafortunadamente las omisiones en las diligencias han sido constantes, permanentes, y la familia está cansada, por eso es que tomamos la decisión de presentar una denuncia oficial contra los titulares de las dependencias“.

Puntualizó que en el año 2023 solamente se realizó una acción de búsqueda para encontrar a Pamela Gallardo y explicó: “A seis años, desafortunadamente no han encontrado presuntos responsables, hay líneas de investigación que no se han agotado, esto quiere decir que no se han realizado todas las diligencias necesarias para hallar a los presuntos responsables cuando hay líneas, hay por donde buscar”.

El representante legal lamentó que no se realice una búsqueda de forma exhaustiva, continua y oficiosa: “Siempre la familia tiene que estar detrás de las autoridades para poder impulsar una acción de búsqueda”.

Y acusó que esta postura de las autoridades es un común denominador en casos de desapariciones: "En la mayoría de los casos, sí, hay una indiferencia, la excepción son los casos de feminicidio, en esos casos la autoridad si pone más énfasis, hace una investigación más diligente (...) pero de ahí en fuera creo que es constante todo este tema de violaciones a derechos humanos, omisiones, negligencias”.

“Venimos a entregar nuestros corazones”

Hace seis años, Guadalupe Pamela Gallardo Volante, de 23 años, salió de su casa y se dirigió al sur de la CDMX para ir a un concierto en el Ajusco. Desde entonces no ha regresado a casa.

Este lunes, delante de las instalaciones de la Fiscalía capitalina, sus familiares y conocidos colgaron mantas con el conteo de los 2 mil 190 días que pasaron desde que desapareció y junto a su fotografía, la frase: “Se ofrecen 500 mil pesos a quien ofrezca información”.

Con un pañuelo morado alrededor del cuello, su madre, María del Carmen Volante, encabezó al colectivo que dispuso otras mantas con las fotografías y los nombres de, por lo menos 19 personas desaparecidas: Luis Ángel López, Cristofer Aguilar, Karen Elena Ramírez, Eduardo Ramírez, Leonardo Sandoval, Irvin Arturo Juárez, Viviana Elizabeth Garrido, Leonel Baez, Guadalupe de la Cruz Díaz, Nohemí Elizabeth Ramírez, entre otros.

En entrevista con Proceso, María del Carmen contó que a seis años de la desaparición de Pamela la recuerda con mucha alegría y esperanza: “Nos hace falta, porque Pamela era la alegría de la familia”.

La describió como una mujer que era feliz, pacífica, amorosa, dadivosa, trabajadora, familiar: “Eso es Pamela”.

Y reconoció: “En el activismo y en la lucha de justicia y de verdad, Pamela ha traído mujeres jóvenes, mujeres solidarias, abogadas solidarias, jóvenes, y ellas representan cada vez que las veo a Pame (...) En cada mujer que tú ves joven yo veo a Pamela. Y siempre le pido a Dios que las cubra y las proteja”.

Añadió: “Mis hijos durante seis años han caminado conmigo, no atrás, sino uno al brazo derecho y el otro al brazo izquierdo, con su tristeza, sí, porque la ausencia de Pamela ha costado mucho en la familia, en economía, en desunión a veces, en que estamos cansados, en que decimos dónde está, en que decimos ¿Dónde está?”.

María del Carmen compartió que caminar junto a otras personas que buscan a sus familiares desaparecidos le enseñó a aceptar y respetar, pero sobre todo “a decir ‘va a regresar, nos los van a devolver’; siempre con esa esperanza colectiva, para las compañeras activistas de las ‘Siempre Vivas’, de otras compañeras de feminicidios, son las mujeres más amorosas, aunque ya perdieron a sus hijas, porque como ellas dicen ‘Yo tengo donde llorarlas’”.

Aseguró que lo que la levanta todos los días es la esperanza de encontrarla: “Párate, Carmen, tienes que seguir buscando”.

Luego de contar que la frase favorita de su hija era “Hasta el más allá y regresar de vuelta”, le mandó un mensaje: “Te amo hija, que te necesito ver, que necesito leerte, que todos los días que camino es por tu regreso, que tus hermanos también esperan un regreso de ti, y tu padre”.

Al terminar los pronunciamientos, María del Carmen invitó a todos los presentes a realizar un homenaje a Pamela en una ofrenda dedicada a los cuatro puntos cardinales y la consigna: “Quien dijo que todo está perdido, nosotros venimos a entregar nuestros corazones”.