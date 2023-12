“Ernestina Godoy no puede pasar”, dicen panistas de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de un día que el Congreso de la Ciudad de México discuta la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) por cuatro años más, militantes y alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que la fiscal “no atendió” a víctimas de distintos delitos y prefirió “perseguir a la oposición”.

Esta tarde, en conferencia de prensa, el precandidato único de la alianza “Va por la Ciudad de México”, Santiago Taboada, aseguró: “Esta ciudad no puede sostener a una fiscal que no atendió a las víctimas, que prefirió empapelar a una compañía telefónica para perseguir a la oposición, en lugar de encontrar a los miles de desaparecidos”.

Relató que integrantes del PAN han recibido “víctimas de esta Fiscalía que ni atendió a las mujeres buscadoras, ni a los familiares de estas mujeres que esta ciudad no protegió”.

Sobre lo anterior, el precandidato indicó que 20 documentos de los juzgados federales “deberían ser motivo suficiente para que Ernestina no se postulara a un periodo más al frente de la FGJCDMX”.

También, enfatizó que cualquier país “medianamente democrático, obligaría a que la fiscal ni siquiera se presentara un proceso de ratificación”

El exalcalde arremetió: “Es una burla, no tiene ningún mérito, no tiene ningún resultado, no hay ninguna víctima contenta con el trabajo de la Fiscalía. Han querido llenar, por supuesto, que a través de una narrativa, lo que no pudieron hacer a la ciudad en cuatro años”.

Y sentenció: “El día de mañana Ernestina no puede pasar, no por nosotros, por las víctimas de esta ciudad y porque su espionaje tendría que llevarla a que enfrente a las autoridades”.

También anunció que acudirá a organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) para “dar a conocer este espionaje político que dieron durante los últimos tres años con un simple oficio que ni siquiera pasó por un juez”.

Denuncias de víctimas

Durante el acto, Santiago Creel Miranda, coordinador de la campaña de la precandidata única del Frente Amplio por México a la presidencia, Xóchitl Gálvez, refirió su apoyo a las presuntas víctimas de espionaje y aseguró: “Seré parte de la denuncia que se presente ante la Fiscalía General y por supuesto que estaré pendiente del proceso que hoy se inicia y reitero mi solidaridad”.

El senador Emilio Álvarez Icaza arremetió contra la FGJCDMX y contra el Gobierno de la ciudad, a quienes acusó de caminar por la ruta del “autoritarismo y la regresión”, “en lugar de competir democráticamente y convencer a la gente a la buena, comenzaron un proceso de persecución política y este ejercicio de corrupción política en la Fiscalía, fue encabezado por Claudia Sheinbaum”.

El diputado del PRD, Fernando Belaunzarán, culpó de manera directa a la fiscal local: “Ernestina Godoy representa la continuidad de la corrupción, representa la continuidad de lo más oscuro y pestilente de esta administración, del abuso de poder, del nepotismo, del tráfico de influencias, de la persecución política, de la indolencia contra las víctimas, no hay un solo detenido por la caída de la Línea 12 donde murieron 26 personas”.

Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, aseguró que las presuntas acciones de espionaje realizadas por las autoridades capitalinas son porque “están muertos de miedo porque saben que van a perder la ciudad y entonces deciden intervenir nuestros teléfonos, eso y aquí en China se le llama persecución política”.

En tanto, el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, mencionó que debido a que Godoy Ramos no cuenta con la mayoría del Congreso que necesita para su ratificación, “está haciendo hasta lo imposible por intimidar, presionar a los diputados para lograr esa mayoría”.

Por su parte, la activista Alessandra Rojo de la Vega acusó que Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial única de Morena-PT-PVEM, en coordinación con la fiscal local, inventaron delitos en su contra: “Quien busca ser presidenta este país y que durante su gestión, en complicidad con la fiscal Ernestina Godoy, me han inventado delitos como el de secuestro, extorsión y ahora fraude para que con ello tengan la justificación legal de investigarme por lo peligrosa que soy eso sí, sin la autorización de un juez”.

Personal de la Fiscalía denuncia abusos

Viviana Castro Pérez, quien se identificó como asesora Jurídica de la FGJCDMX adscrita a la Coordinación General de Atención a Víctimas del Delito de Género de la Dirección General de Atención a Víctimas de Delito, Centro de Investigación Victimológica de Apoyo Operativo (Civa), relató: “Yo fui víctima del delito de abuso y acoso sexual por mi superior jerárquico, el licenciado Martín Nery Hernández, de lo cual yo le hice el reconocimiento a la subdirectora del centro, la cual no quiso realizar ninguna acción para la protección de mi persona”.

Hilda Lara, quien se identificó como media hermana del vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, explicó que ella, en compañía de su esposo, fueron víctimas de una demanda penal por el delito de despojo agravado basada en “falsas declaraciones” tras la cual, les aseguraron su domicilio.

De lo anterior responsabilizó al también coordinador general de asesores: “El autor intelectual y Jesús y gestor de estas injusticias es Ulises Lara López, mi medio hermano aprovechando su cargo”.