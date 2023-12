Salomón Chertorivski presenta denuncia contra Clara Brugada y Santiago Taboada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Salomón Chertorivski, precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra sus contendientes Clara Brugada de Morena y Santiago Taboada del Frente Va por la Ciudad de México, por “actos anticipados de precampaña, campaña y por el uso indebido de recursos públicos”.

Esta mañana, el precandidato y diputados de la bancada naranja acudieron a la instancia para presentar la denuncia por los siguientes delitos:

Rebase de topes de gastos de precampaña.

Violación a la transparente rendición de cuentas respecto del actual periodo de precampaña.

Gasto excesivo y desproporcionado para promover su imagen.

Uso indebido de recursos públicos.

Vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda.

Chertorivski Woldenberg resaltó que detectaron por lo menos “50 eventos de precampaña anticipada” cuando los aspirantes se encontraban en funciones de alcaldes en sus respectivas demarcaciones.

Además, también contabilizó el uso de más de 20 millones de pesos presuntamente invertidos en publicidad y comunicación “desplegada en toda la ciudad, como lo fueron los espectaculares, lonas, bardas y los carteles que colgaron por todos lados”.

Acusó: “Propaganda pagada con lo que podrían ser recursos públicos que bien pudieron ser utilizados para la atención de los problemas que padece la gente de Iztapalapa y de Benito Juárez”.

El emecista explicó que los precandidatos tienen un “tope” asignado máximo de seis millones de pesos para gastar en el período de precampaña que va del 5 de noviembre al 3 de enero: “Con los actos que realizaron y los gastos que tuvieron anticipadamente ambas precandidaturas lo rebasaron”.

Cuestionado por la prensa sobre si los 20 millones de pesos correspondían a los dos precandidatos, Salomón Chertorivski respondió: “Cada uno, por lo menos, sí, estamos entregando todas las pruebas y las constancias… la Unidad de Fiscalización pues tendrá que hacer su tarea”.

Acudimos al INE a presentar una denuncia contra Clara Brugada y Santiago Taboada por sus actos anticipados de precampaña y campaña, y mal uso de recursos públicos ???? pic.twitter.com/6uEG6lNn5B — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) December 12, 2023

Denuncias contra Morena

En un nuevo cuestionamiento, sobre avances en las denuncias que puso el 16 de noviembre ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra los morenistas Omar García Harfuch y Clara Brugada y del panista Santiago Taboada por “presuntos actos anticipados de precampaña y campaña”, el exdiputado federal contestó: “Ha habido sanciones que juzgamos que aún son insuficientes”.

Relató que en las denuncias contra los morenistas, “dieron 15 días para que bajaran su publicidad, entonces claramente los 15 días más, pues para hacer trampa”.

Anunció que desde Movimiento Ciudadano continuarán con las denuncias sobre el tema: “ La trampa no se vale, no podemos normalizar que los tramposos pretendan gobernar si están dispuestos antes siquiera de ser electos a usar dinero público para cosas tramposas, pues me parece que es una vergüenza”.