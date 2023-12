Adrián Rubalcava renuncia al PRI y apoya a Sheinbaum; “si me ofrece chamba, pues buenísimo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, anunció que renunció este jueves de manera definitiva al PRI, junto con 30 consejeros y 10 mil militantes, por lo que ahora apoyará a la precandidata única de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

En conferencia, sentenció: “Que ella me diga cómo, cuándo y dónde. Si nos ofrece chamba, pues buenísimo, pero si no nos ofrece chamba, pues por México”.

Aunque el mandatario local aclaró: “Esto no quiere decir que ya me sume a Morena, que luego especulan, he decidido apoyar con mi equipo de trabajo a la doctora”.

Y advirtió que en las próximas semanas presentarán otras 20 mil renuncias de militantes priistas que su equipo “generó en toda la Ciudad de México”. Además, puntualizó que no solamente presentaron la renuncia ante el partido en el que militaba: “Si no que estamos solicitando ante el Instituto Electoral que se den de baja estos militantes del padrón del PRI”.

Desde el ex Convento de San Hipólito, en la alcaldía Cuauhtémoc, Rubalcava explicó: “Esto es en un esquema de agradecimiento, de reconocimiento al trabajo que hizo para Cuajimalpa (...) un sin número de acciones que hicimos de manera conjunta, el equipo, y que hoy son uno de los motivos por los que la Alianza no me permitió ser el candidato"

El funcionario aseveró que no se trata de una decisión tomada a la ligera, sin embargo, compartió que no ha platicado con Sheinbaum Pardo, tampoco ha tenido acercamientos con la precandidata única morenista por la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, ni con las dirigencias del partido en el poder: “No tengo ninguna propuesta, no sé si vaya a ocupar algún cargo, como lo dije, no estoy por un espacio, y no estoy buscando que me compensen con un cargo o una chamba”.

Aunque aseguró que si la exjefa de Gobierno le permite participar en su campaña, lo haría, y en el caso de que le ofreciera un cargo, manifestó: “No bueno, pues claro que sí, hazlo saber a ella (...) después de un análisis profundo decidí que la quiero apoyar, y que mi equipo está para apoyarla”.

Corrupción “a flor de piel”

El alcalde criticó la decisión de la alianza opositora de designar a Santiago Taboada como precandidato de la alianza “Va por la CDMX” por la jefatura de Gobierno en 2024, motivo por el cual presentó su renuncia e hizo su primera amenaza de abandonar el PRI el pasado 18 de noviembre:

“No puedo acompañar una candidatura que a flor de piel permite ver que hay indicios de actos de corrupción, no puedo acompañar una candidatura que pareciese que preocupa más que tratar de proteger la impunidad, antes de reflejar la transparencia, no puedo acompañar una candidatura que donde a costo de la ciudadanía yo acepte un cargo público, a cambio de tapar o ser parte de la impunidad”.

Un berrinche

Rubalcava recordó que las dirigencias del PRI lo acusaron de “hacer berrinche” y que el pasado 22 de noviembre interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) para la protección de sus derechos político-electorales, con el que buscaba anular la designación del panista.

De acuerdo con el edil, luego de que presentó el juicio: “El Tribunal remitió esta información al PRI, con la finalidad que fuera el propio PRI quien emitiera una resolución (...) el documento fue desechado precisamente de facto por parte del Partido Revolucionario Institucional, lo cual sin duda no me sorprende”.

Luego, añadió, presentó una inconformidad ante el TECM, la cual inició su curso en estos días.

El día en el que el mandatario comunicó sobre dicho juicio también declaró: “Después de que pasó el arrebato, el coraje, medité que lo importante es salvar a la militancia priista que cree en mí. Y eso es lo que estoy haciendo, que dejen de señalarme de traidor”.

“El caballo de Troya”

El expriista se dijo consciente de la reacción que desencadenarán sus declaraciones: “Sé que el día de hoy me lloverán los bots, los partidos políticos de la alianza estarán atacándome en las redes sociales, poniéndome un sin número de acusaciones, esos bots pagados de los partidos”.

Por lo que afirmó que no abrirá sus cuentas de redes sociales en los siguientes días: “Gasten su dinero, porque no me inquieta”.

Añadió: “Y también voy a ver a los legisladores de algunos de estos partidos políticos señalándome, que el que siempre estuvo allá, es el traidor, es el caballo de Troya, como lo quisieron manejar algunos medios de comunicación, pero quiero decirles, ¿y ustedes cuantos votos traen?”.

Entonces presumió: “Cuando mi expartido perdía todo en la ciudad, el único lugar que se ganaba era el Estado de México, y yo fui quien les dio esas posiciones plurinominales (...) antes de salir a hacer sus videos ahí en el Congreso y señalar y acusar de esquirol, piensen con los votos de quién ganaron”.