Ya desde el oficialismo, Adrián Rubalcava señala la corrupción en el equipo de Taboada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, sentenció que no puede aplaudirle al precandidato único de la Alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, pues sus colaboradores están en el Reclusorio y su equipo “está tiznado de corrupción”.

En la presentación de la Alianza Progresista, el edil declaró: “No puedo coincidir con un proyecto tiznado de corrupción, no puedo decir que el candidato esté o no, eso lo veremos porque las investigaciones no las determino yo, lo veremos durante el proceso legal correspondiente”.

Aunque aclaró: “Sí puedo decir que su equipo está tiznado de corrupción, que sus antecesores tienen tropiezos importantes en materia de corrupción, y que hoy la candidata a la presidencial (Xóchitl Gálvez), perdón, pero no toma decisiones, está comprada por otros que también están tiznados de corrupción”.

Y arremetió contra la propuesta de seguridad que el panista ha enarbolado en sus eventos públicos de precampaña, la cual sostiene sobre la percepción de seguridad en la alcaldía que gobernaba, Benito Juárez: “Vemos propuestas que se basan en la mentira, y en el caso concreto por ejemplo de la Ciudad de México, donde se habla de que la propuesta que se tiene es de la alcaldía más segura, eso son mentiras, lo que marca la incidencia delictiva no marca eso, la percepción del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) no es la realidad”.

Según Rubalcava, si apoyara el proyecto del Frente Amplio por México, se convertiría en un encubridor de la corrupción “que se ve a leguas, que ha salido a la luz pública”.

Debido a lo anterior, frente a un grupo de expriistas que anunciaron este martes su apoyo a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Rubalcava consideró: “El mantenernos ahí sería comprar un proyecto que nos daña en nuestras imágenes, que nos daña en nuestros liderazgos”.

En referencia a los exservidores públicos de Benito Juárez, Nicias Rene Aridjis Vázquez y Luis Vizcaino, aseveró: “Sus colaboradores ya reconocieron, que eso no se dice, pero ya reconocieron que tienen edificios que se construyeron mientras fueron servidores públicos”.

Agregó que los mencionados han entregado a la autoridad dichos inmuebles como parte del pago del daño generado a la Ciudad de México: “Y queremos seguir cegados diciendo que hay una persecución”.

Además, dijo que los dirigentes de los partidos que conforman el Frente Amplio “van de un lado a otro diciendo, ‘ay, qué bueno que se fueron, no eran necesarios, ya estaban allá, son traidores’, pues sí, pero solos se están quedando ellos”.

Ayer, Taboada declaró, en referencia a la renuncia definitiva de Rubalcava al PRI: “Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable”.

Incluso, afirmó que rechazó la oferta de una senaduría de la oposición, después de que denunció que le negaron la oportunidad de participar en un proceso de selección de precandidaturas, y que Taboada Cortina fue electo “por dedazo”.

Adrián Rubalcava manifestó: “Hoy vemos que la ideología se diluyó ante el amiguismo, se diluyó ante los intereses personales”.

Esta es la primera ocasión en la que el alcalde arremete directamente contra el precandidato, aunque ya ha hecho comentarios sugerentes sobre la corrupción denunciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez.