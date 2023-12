Familiares de Elsa Celeste exigen a la Fiscalía de la CDMX que capture a su feminicida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares y amigos de Elsa Celeste Baltazar Abarca se manifestaron frente a la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la colonia Doctores, para exigir a las autoridades que capturen a Carlos Melesio “N”, quien presuntamente asesinó a la joven de 28 años el pasado 4 de diciembre.

Los inconformes bloquearon la circulación de la avenida Doctor Río de la Loza, en la alcaldía Cuauhtémoc, para denunciar que, a 16 días del delito, la Fiscalía Especializada en Delitos de Género no ha realizado su trabajo, pues no ha detenido a la expareja de la víctima, a quien los familiares señalaron como principal sospechoso del feminicidio ocurrido en el domicilio de la afectada, localizado en la colonia Celoalliotli, de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con reportes periodísticos, los familiares declararon que no están seguros de que el proceso se esté realizando de la manera en la que debe ser llevado, pues ellos mismos rastrearon al presunto feminicida, pero por los retrasos de las autoridades ya no se encuentra en el lugar donde lograron ubicarlo.

Lucía Muñoz Abarca, prima de la víctima, declaró a La Jornada: “Se nos había dicho que la orden de aprehensión ya estaba lista desde más o menos el día en el que se enterró a mi prima, sin embargo, nosotros no tenemos esa certeza, tampoco comprendemos por qué hasta el momento no se ha emitido públicamente la ficha de búsqueda de Carlos ‘N’”.

Agregó: “Nos preguntamos por qué no se detuvo en ese momento, porque pareciera que se está dando tiempo para que él se escape y sea otro caso de impunidad, donde la Fiscalía simplemente se lave las manos diciendo ‘pues es que no hay avances, es que no sabemos’, pues, los discursos comunes para este tipo de situaciones”.

Los allegados de Elsa Celeste Baltazar Abarca protestaron con una ficha de búsqueda del presunto responsable, de carácter no oficial, la cual realizaron ellos mismos. Además, portaron playeras y pancartas con la fotografía de la perjudicada, así como con las consignas: “Justicia para Celeste”, “Exigimos justicia para Elsa Celeste Baltazar Abarca”, “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más” y “Hoy no están todas las voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar”.

Según la información compartida por medios, Carlos Melesio “N” acudió al domicilio de la víctima la noche del 3 de diciembre, con la intención de hablar sobre la posibilidad de retomar su relación, la cual habría terminado debido a que la agredió a lo largo de los siete meses que estuvieron juntos.

El señalado fue la última persona con la que se vio con vida a Elsa Celeste Baltazar Abarca, pues al día siguiente su cuerpo fue localizado por su padre, debajo de un colchón, envuelto en una cobija y con signos de violencia.

Su muerte ocasionó la orfandad de sus tres hijos, una niña y dos niños, de quienes constantemente publicaba fotografías en sus cuentas de redes sociales.

Elsa Celeste Baltazar Abarca fue despedida con dolor, flores y llantos de sus familiares y amigos en el Panteón de San Lorenzo Tezonco. Su madre, Elsa Abarca Bravo, la describió para El Universal como una mujer fuerte, guerrera, que no se dejaba someter.

También declaró a N+: “Aquí siempre va a estar dentro, me duele tanto como me la mataron”.

Su hermano, Francisco Baltazar Abarca, aseguró para dicho medio que el presunto feminicida es un psicópata y contó que la última vez que vio con vida a su hermana, una noche antes de que encontraran su cuerpo, Carlos Melesio “N” tuvo una conversación con él: “Me agarró el hombro y me apretó, me dice tu hermana va a estar bien, con una risa medio burlona, y yo le dije, tiene que estar bien”.

Respuesta de la Fiscalía capitalina

A pesar de los señalamientos que los familiares hacen sobre la falta de eficiencia en la procuración de la justicia en el feminicidio de la joven de 28 años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) afirmó que ha realizado diversas diligencias ministeriales para continuar la integración de la indagatoria.

En una tarjeta informativa, aseguró que además ha brindado acompañamiento a su familia y le ha ofrecido apoyo psicológico.

Agregó que personal especializado de la Dirección General de Atención a Víctimas acudió para dar contención a las víctimas indirectas, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO), donde se les entregó el cuerpo a los deudos.

Incluso mencionó que también ofreció atención psicológica a los hijos de Elsa Celeste Baltazar Abarca, pero dijo que fue rechazada.

Además, remarcó que informó a los familiares de la víctima sobre los datos de prueba que reunió el representante social de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, para integrarlos a la carpeta de Investigación.

La fiscal Ernestina Godoy ha presumido en diferentes ocasiones la reducción del delito de feminicidio como uno de los estandartes de su gestión.

El pasado 25 de octubre, en conferencia junto al jefe de Gobierno, Martí Batres, la morenista aseguró que, en comparación con el periodo de enero a octubre de 2020, el delito de feminicidio presentó una reducción del 34% en 2023, mientras que incrementó el número de vinculaciones a proceso 82% entre 2019 y 2023.