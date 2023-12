Sandra Cuevas va contra franeleros y tiraderos clandestinos en la Cuauhtémoc; anuncia nuevas medidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que como parte del “Operativo Diamante Remasterizado”, a partir del 1 de enero del 2024 prohibirá la presencia de franeleros en algunas colonias y dejará que se acumule la basura en tiraderos clandestinos, pues los mismos vecinos “la van a recoger”, sentenció.

En conferencia, la edil puntualizó que prohibirá que los franeleros trabajen en las colonias Roma, Condesa, Juárez, San Rafael y Doctores, pero aclaró que ofrecerán una “gama de opciones” laborales con empresas serias, para que estos trabajadores informales no se queden sin ingresos.

Desde el Salón de Cabildos de la demarcación que gobierna, sentenció que el equipo de limpia de Cuauhtémoc dejará de recoger la basura que se acumula en tiraderos clandestinos:

“Más de 150 basureros clandestinos en la Cuauhtémoc, porque no hay educación, se les ha olvidado las clases de civismo, y sencillamente porque no quieren a su país, no quieren sus calles, y no quieren a sus familias y no quieren a sus hijos”.

Agregó: “No vamos a recoger ya la basura (...) y lo vamos a dejar por un mes, para que se eviten tirar la basura”.

De acuerdo con la funcionaria, han puesto calendarios, horarios y han incrementado el número de camiones de basura, pero apuntó que aun así: “Pueden recorrer la Doctores, a la 1:00, 2:00 de la mañana, pueden recorrer Eje Central, e incluso la Condesa y vemos las montañas de basura, porque les es muy fácil sacar su basura y tirarla, entonces como les es muy fácil tirar la basura, ustedes mismos la van a recoger”.

Al ser cuestionada sobre si consideró colocar contenedores de basura en la demarcación, para evitar la situación a la que se refiere y la posibilidad de la presencia de plagas, contestó: “Se van a colocar contenedores en zonas comerciales, pero no en colonias, la gente debe aprender que la basura se tira cuando pasa el camión de la basura”.

Endurecen medidas contra antros

El Operativo “Remasterizado” también contempla la supervisión de antros, bares y restaurantes, según especificó Cuevas. Y advirtió “desde ahorita”, para que se preparen: “Todos aquellos que no cuenten con el programa de Protección Civil, que no respeten los decibeles, que no dejen dormir a los vecinos y a las vecinas, van a ser clausurados, los estoy avisando desde ahorita para que se vayan preparando”.

De igual manera, supervisará las obras de construcción y clausurará aquellas que no cuenten con los permisos necesarios.

La funcionaria, que es conocida por salir a recorrer las calles a bordo de una cuatrimoto y retirar pérgolas de restaurantes con una motosierra, remarcó que continuará con estas acciones: “Para todos aquellos que tienen pérgolas ilegales, evítenme llegar a derribar sus pérgolas, porque vamos a seguir quitando las pérgolas y a recuperar el espacio público”.