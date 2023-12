Se incendia edificio que pertenecía al ISSSTE sobre Paseo de la Reforma; se intoxicó una mujer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la alcaldía Cuauhtémoc, sobre Paseo de la Reforma, una comerciante resultó intoxicada debido al incendio de un edificio abandonado que hasta 2020 pertenecía al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) de la Ciudad de México informó en su cuenta de X, a las 15:04 horas, que sus elementos acudieron a atender la situación en el inmueble localizado en Paseo de la Reforma número 20, de la colonia Juárez, a la altura de la avenida Plaza de la República, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Quince minutos después, los bomberos notificaron que en el lugar se quemó basura y cableado eléctrico, luego agregaron, a las 15:30 horas, que lograron extinguir el fuego, por lo que procedieron a realizar las tareas de remoción y enfriamiento del sitio.

A las 17:05 horas informaron que el servicio había concluido.

El titular de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, apuntó en la misma red social que acudió a verificar el incendio y en entrevista con El Universal declaró que el fuego inició en el sexto piso, donde había acumulación de alfombras, plásticos, papelería y cajas.

El “Jefe Vulcano” agregó que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado: “Las personas que están ahí en situación de calle quemaron algunos plásticos, pelaron algunos cables, y bueno, ahí es lo que generó muchísimo humo negro, junto con unos rollos de alfombra que se encontraban también”.

Además, dijo que el saldo fue blanco y que no hubo ninguna persona intoxicada, sin embargo, Foro Tv entrevistó a Lazara Lugo, quien afirmó haber sido intoxicada por el humo, y posteriormente atendida por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM):

“Yo me empecé a ahogar, apenas alcancé a salir, prácticamente empecé a sentir que me asfixiaba totalmente, ya me ayudaron unas personas”.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) aclaró: “El fuego se encuentra confinado en el inmueble sin riesgo para predios colindantes”.

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó en X que a causa del incendio, hubo una movilización de servicios de emergencia, en la en lateral de Paseo de la Reforma hacia el poniente, pasando de Eje 1 Poniente.

Por lo anterior, recomendó los carriles centrales de la avenida mencionada como alternativa vial.

El ISSSTE aclaró en dicha red social que el inmueble no le pertenece desde el año 2020: “Esperamos que no haya ninguna persona afectada”.

Mientras, en redes sociales circularon imágenes y videos que muestran la columna de humo que se formó por la conflagración, la cual también afectó la visibilidad en calles aledañas.

En un edificio abandonado ubicado en Paseo de la Reforma 20 y Donato Guerra, Col. Juárez @AlcCuauhtemocMx, se registró un incendio en el quinto nivel; personal de @Bomberos_CDMX laboró con una línea para controlar y sofocar el incendio.

Once incendios en un mismo día

Contando el incendio del edificio abandonado, el HCB atendió este miércoles 11 incendios en diferentes alcaldías, que se fueron presentando desde los primeros minutos del día, cinco de ellos relacionados con la quema de basura.

Esta es la información que compartieron en X sobre cada uno:

A las 18:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa, colonia Pueblo Santa María Aztahuacán, los bomberos notificaron que se debió a la quema de basura. Ocho minutos después, dieron el servicio como concluido.

A las 17:03, en la alcaldía Cuauhtémoc, nuevamente en la colonia Juárez, informaron que se trató de un flamazo en un cuarto de lavado. Dieron el servicio como concluido a las 17:47 horas.

A las 16:01 horas, en la alcaldía Azcapotzalco, colonia San Pedro Xalpa, reportaron que se debió a un flamazo por acumulación de gas en una chimenea. A las 16:39 horas dieron el servicio por concluido.

A las 15:19 horas, en la alcaldía Cuajimalpa, colonia Santa Fe, informaron que se ocasionó por la quema de pasto y basura en gran cantidad. Dieron el servicio como concluido a las 16:24 horas.

A las 15:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, colonia San Pedro de los Pinos, notificaron que se quemó una habitación en su totalidad y lograron rescatar un gato. A las 16:04 horas dieron el servicio por concluido.

A las 9:57 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, en el Pueblo Magdalena Mixhuca, reportaron que se quemaron dos habitaciones. Dieron el servicio como concluido a las 11:31 horas.

A las 7:37 horas, en la alcaldía Tláhuac, colonia Zapotla, informaron que fue debido a que en vía pública se quemó una camioneta que transportaba basura en gran cantidad. A las 9:11 horas dieron el servicio por concluido.

A las 7:20 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, colonia Agricultura, notificaron que se quemó basura en regular cantidad. Dieron el servicio como concluido a las 7:48 horas.

A las 6:22 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, colonia Acueducto de Guadalupe, reportaron que en vía pública se quemó el sistema eléctrico de un automóvil. A las 6:50 horas dieron el servicio por concluido.

En el primer minuto de este 10 de diciembre, a las 12:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa, colonia Santa Martha Acatitla, informaron que se quemó basura en moderada cantidad. Dieron el servicio como concluido a las 12:11 horas.