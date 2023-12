Funcionarios de la Fiscalía de la CDMX niegan haber firmado solicitudes de espionaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, informó que los fiscales involucrados en el presunto espionaje que, según un reportaje del diario The New York Times, realizó dicha institución contra políticos de oposición y de Morena, no reconocieron sus firmas ni haber enviado las solicitudes de información referidas en la publicación.

En un video mensaje, Lara López compartió también que Telcel aseguró que no cuenta con documentos originales, después de que le pidieron que notificara sobre las solicitudes de información que presuntamente realizó la Fiscalía, para obtener información de las figuras que presuntamente fueron víctimas del espionaje.

Aseguró que iniciaron una indagatoria en la Fiscalía de Investigaciones de Delitos cometidos por Servidores Públicos, y que sus representantes sociales han realizado diligencias para integrar la carpeta de investigación por la posible comisión del delito de falsificación de documento.

Por lo que explicó que agentes del Ministerio Público entrevistaron a un exfiscal de investigación del delito de secuestro, un fiscal de investigación de Asuntos Relevantes, un fiscal especializado para la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como un ministerio público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, “a quienes el diario estadunidense señala como quienes solicitaron información a una compañía telefónica”.

De acuerdo con Lara López, los mencionados declararon que no reconocen sus firmas ni haber enviado las solicitudes de información referidas.

Para corroborar la autenticidad de las firmas, la Fiscalía capitalina dio intervención a expertos en grafoscopía de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, quienes ya trabajan en la conclusión de los dictámenes correspondientes y cuyos resultados, aseguró el vocero, serán dados a conocer en cuanto estén listos.

Ulises Lara insistió que todo acto de investigación relacionado con telecomunicaciones solicitado por la FGJCDMX es ejecutado con estricto apego a la ley, y quienes aseguran lo contrario mienten: “La Fiscalía investiga delitos, no da seguimiento a las actividades de actores políticos”.

El texto que publicó el diario estadunidense el pasado 9 de noviembre indica que la Fiscalía, dirigida por Ernestina Godoy, mandó investigar las líneas telefónicas de integrantes de Morena y de la oposición en la capital, como el precandidato único de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada; Lily Tellez, senadora panista; Alessandra Rojo de la Vega, exlegisladora y opositora de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum; así como de Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, operadores políticos de Morena en el Estado de México.