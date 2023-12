En lugar de comprar vacunas, el gobierno de la CDMX usa dinero público para elecciones: Taboada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El precandidato único de la alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, aseguró que el Gobierno capitalino ocupa el dinero público en intentar ganar las elecciones de 2024, en lugar de usarlo en vacunas Pfizer contra el covid-19.

En un encuentro con simpatizantes y militantes de la alcaldía Coyoacán, el panista sentenció: “Hoy estamos viendo filas enormes en las farmacias de la ciudad para una vacuna que este gobierno debió de haberle dado gratis a la gente, y es precisamente hoy, hoy tienen el dinero, hoy tienen el gobierno, y tendrían que estar aplicando esa vacuna que está aprobada, que es de calidad, a todos los que aquí vivimos”.

Acompañado de la precandidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez, condenó que los capitalinos paguen por la vacuna Pfizer contra el covid-19, luego arremetió contra la actual administración:

“¿Pero dónde creen que lo están ocupando? Miren, son tan malos para gobernar que no lo ocupan ni en el Metro, no lo ocupan ni para arreglar los micros ni las combis, no lo ocupan ni para los baches, no lo ocupan ni para tener más patrullas, no lo ocupan para el agua y menos para darles vacunas en esta ciudad”.