“Tepito va a ser prioridad” en la CDMX: Brugada durante mitin en el “barrio bravo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La precandidata única de Morena por la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, aseguró en una visita al Barrio de Tepito, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, que ahí es donde comenzará su proyecto de construir más Utopías.

“Necesitamos que Tepito también pueda ser prioridad en la Ciudad de México”, dijo.

En el patio central de la Unidad Habitacional “Los Palomares” la esperaron por al menos 40 minutos las siguientes figuras: Caty Monreal, hija del senador Ricardo Monreal y aspirante a gobernar la Cuauhtémoc; la líder de comerciantes, María Rosette; Dolores Padierna, exjefa delegacional de Cuauhtémoc -quien perdió la alcaldía frente a Sandra Cuevas-; Manuel Oropeza, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico; el exdiputado, Rene Bejarano, y la titular de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Dunia Ludlow.

Igualmente, estuvieron presentes los aspirantes a gobernar dicha demarcación, Israel Zamora, senador del Partido del Trabajo; y el diputado morenista Temístocles Villanueva.

Los mencionados aguardaron la llegada de la precandidata en compañía de más de un centenar de simpatizantes y vecinos de Tepito, quienes amenizaron la espera con música y lucieron banderas del Partido del Trabajo, así como pancartas que contenían los siguientes mensajes: “En Cuauhtémoc #EsClaudia #EsClara #EsCaty”, “Bienvenida Clara” y “Es tiempo de Mujeres”.

En las bocinas se escuchó la canción “Más Utopías en las alcaldías”, y los asistentes corearon las consignas: “Se ve, se siente, Tepito está presente”, “Se ve, se siente, Caty está presente”, y “Cuauhtémoc, escucha, Katy está en tu lucha”.

En tanto, la morenista llegó en compañía del presidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, alrededor de las 17:40 horas, luego de haber hecho un recorrido por la zona. Fue recibida con tamborazos y gritos de “Clara, escucha, Caty está en tu lucha”.

Con una gorra blanca que llevaba en grande la palabra “Tepito”, Brugada habló frente a los asistentes:

“Necesitamos que Tepito también pueda ser prioridad en la Ciudad de México (...) necesitan mejoría, así que Tepito va a ser prioridad para esta gran ciudad, y vamos a empezar las Utopías por Tepito”.

Y prometió: “Vamos a recuperar, vamos a mejorar y vamos a continuar para que Tepito siga siendo orgullo de este país, porque hoy es orgullo por su gente y su talento, ahora necesitamos que sea orgullo con su mejoramiento urbano”.

Después, la exalcaldesa de Iztapalapa reconoció a las personas que viven del comercio: “Tenemos que tener compromisos con la comunidad, porque si el espacio público, que son las calles, se utiliza para generar ingresos, pues las calles deben de ser un tesoro que se cuide”.

E invitó a los habitantes de Tepito a sumarse al movimiento de Morena: “Yo los invito a todas y todos a que construyamos un gran movimiento en Tepito, que defienda la Cuarta Transformación”.

La precandidata morenista celebró la oferta cultural del “Barrio Bravo” y sentenció que la cultural, la izquierda y la Cuarta Transformación deben ir de la mano: “Y deben ser esencia y prioridad para la ciudad, no un accesorio, no un lujo, no el último cachito del presupuesto (...) y Tepito es cultura, así que a retomarlo”.