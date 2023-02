Vinculan a proceso al conductor del tren accidentado en la Línea 3 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juez de control vinculó a proceso a Carlos Alfredo "N", conductor del tren que chocó en la Línea 3 del Metro, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la estudiante Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, y las lesiones a 106 personas; ambos delitos son catalogados como culposos.

El juez Júpiter López Ruiz ratificó la medida cautelar de resguardo domiciliario que le impuso el pasado viernes y fijó seis meses para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso del trabajador del Metro ocurrió luego de más de siete horas de la continuación de audiencia. El acusado estuvo presente vía remota desde un hospital, pues acababa de ser operado por las múltiples lesiones en cadera y piernas que sufrió en el choque, según argumentó su abogado.

Durante la audiencia, el defensor presentó cuatro testigos para intentar demostrar su inocencia.

Según dijo la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el conductor “no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes, garantizando reacciones adecuadas con la distancia y tiempo suficientes en forma segura", señaló el viernes Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía capitalina, en un mensaje a medios.

Les niegan reposición de audiencia

Al inicio de la audiencia, Cristopher Estupiñán, abogado de la familia de Yaretzi Hernández y de otras víctimas lesionadas, solicitó al juez la anulación del proceso, con el argumento de que las víctimas no fueron notificadas de la celebración de la audiencia.

Sin embargo, el juez rechazó la petición con el argumento de que la Fiscalía local no pudo notificarles porque no tenían su domicilio. No obstante, aclaró que sí fueron notificados vía estrados.

El abogado pidió una hora para conocer la carpeta de investigación, pues desde el lunes denunció que la Fiscalía no les había dado acceso a la víctimas ni a sus representantes legales.