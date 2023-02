Conductores de Metrobús que chocaron en Reforma no iban ebrios: Semovi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los conductores de las dos unidades del Metrobús que ayer en la noche chocaron en el Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo circulaban a 20 kilómetros por hora y ninguno estaba bajo la influencia del alcohol, aseguró la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México; habrá sanción para las empresas concesionarias.

Agregó que, de las 20 personas que resultaron lesionadas y trasladadas a hospitales para su valoración médica, solo dos permanecen hospitalizadas en el ISSSTE Tacuba y Azura Centro; ninguna tiene lesiones de gravedad. Según la dependencia, personal de Metrobús está en contacto con los afectados “a fin de garantizar su atención”.

En un comunicado, la Semovi añadió que las aseguradoras Afirme y Quálitas entregaron pases médicos para la valoración de lesiones menores a las personas usuarias que lo solicitaron y cubrirán todos los gastos médicos que requieran.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo.

No obstante, la Semovi dijo que, según los datos preliminares de las unidades, “el choque entre los autobuses se dio a una velocidad no mayor a los 20 km/h. Es importante mencionar que en la revisión médica hecha a los operadores, no se presentaron signos de haber consumido alcohol”.

Por último, la dependencia dirigida por Andrés Lajous, adelantó que el Metrobús aplicará sanciones a las empresas y a los operadores según corresponda y de acuerdo con las Reglas de Operación de este sistema.