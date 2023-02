Fiscalía de la CDMX anuncia acuerdo con el padre de las jóvenes que cayeron a una alcantarilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que llegó a un “acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato” con el padre de Esmeralda y Sofía, las jóvenes que en noviembre pasado murieron al caer a una alcantarilla sin tapa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en la alcaldía Iztacalco.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que aún no se determina una reparación del daño y que la madre de las jóvenes no ha sido reconocida como víctima, pues es representada por un abogado particular, mientras que el padre se acercó directamente a la Fiscalía local.

El vocero de la dependencia, Ulises Lara, informó el martes por la noche que, tras el hecho registrado la noche del 10 de noviembre del 2022, cuando se determinó la existencia del delito, el Ministerio Público solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), el reconocimiento de Esmeralda y Sofía como víctimas directas, así como su núcleo familiar como víctimas indirectas, y el consecuente ingreso de dichas personas al Registro Nacional de Víctimas.

Añadió que, derivado de la canalización hecha por el Ministerio Público para agotar el Mecanismo Alterno de Solución de Controversias, que solicitó el padre de las víctimas directas, se realizó una sesión con apoderados legales del Sacmex, en la que se firmó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, con el que el agraviado “se dio por satisfecho, por lo que se aprobó su cumplimiento”.

Lara López agregó que, desde que la FGJ local tomó conocimiento del hecho, “se les otorgó a las víctimas indirectas acompañamiento de equipo multidisciplinario, designado por la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, integrado por un psicólogo victimal, un trabajador social y un asesor jurídico”.

“Atenderemos a toda la familia”: Sheinbaum

Cuestionada este miércoles sobre dicho acuerdo y sobre la razón por la que la madre de las dos jóvenes no ha sido considerada en este sistema de acuerdos, la mandataria local explicó:

“Tiene que considerarse, todavía no hay una reparación del daño. Lo que tiene que haber, en términos de la Ley de Víctimas, es un reconocimiento de toda la familia como víctimas y, a partir de ahí, inicia todo el proceso de reparación del daño”.

Y siguió: “En el caso del padre, se acercó directamente. En el caso de la madre es a través de un abogado, pero en todos los casos va a haber atención”.

La noche del 10 de noviembre, Esmeralda y Sofía iban al Palacio de los Deportes a un concierto. Al caminar sobre una banqueta sin iluminación sobre la avenida Añil, cayeron en una coladera sin tapa.